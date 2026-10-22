viernes 23  de  octubre 2026
DEMANDA

Trump declarará en juicio contra la BBC antes de mediados de diciembre

El presidente Donald J. Trump impuso una demanda a la cadena BBC por 10.000 millones de dólares por la publicación del video difamatorio que causó revuelo dentro y fuera de EEUU el 6 de enero

El presidente Donald J. Trump.

El presidente Donald J. Trump.

GPT2
Por Leonardo Morales

Una jueza estadounidense fijó para el 11 de diciembre como plazo para que el presidente Donald J. Trump declare en el juicio por difamación contra la consorcio de prensa británico BBC.

El presidente Donald J. Trump impuso una demanda a la cadena BBC por 10.000 millones de dólares por la publicación del video que causó revuelo dentro y fuera de EEUU en que supuestamente el líder republicano llamaba a una sublevación el 6 de enero. Al final se comprobó que las imágenes y frases fueron tergiversadas mediante inteligencia artificial.

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El video manipulado fue utilizado por el Partido Demócrata y la izquierda radical para intentar condenar al Presidente y a partir de ahí comenzó una cacería política insólita contra los republicanos más allegados a Trump, su familia, el propio Trump y los conservadores en general.

Abogado: Juicio no es prioridad ahora para Trump

La jueza Enjolique Lett de Miami tomó esta decisión en atención a las quejas de la BBC por la negativa de Trump a brindar su testimonio oral, tras cancelar la fecha acordada anteriormente del 16 de octubre.

El abogado de la cadena británica, Charles Tobin, dijo durante la audiencia que Trump ha estado en campaña en varios estados rumbo a las elecciones intermedias de noviembre, en lugar de declarar.

El representante legal de Trump, Alejandro Brito, dijo que esta "no es una declaración ordinaria".

"(Trump) está ocupado en muchas cosas importantes en estos momentos. El juicio no es una prioridad", aclaró uno de los abogados que representan al Presidente en la demanda.

Trump ha acusado a la BBC de editar engañosamente el video para que pareciera que incitó a sus seguidores a marchar sobre el Capitolio el 6 de enero de 2021, luego de perder la elección presidencial frente a Joe Biden.

La multitud asaltó ese día el Congreso para evitar que se certificara la victoria de Biden.

La BBC ha ofrecido disculpas por el incidente y varios ejecutivos presentaron sus renuncias. Sin embargo, ha negado haber causado daños a Trump y busca que la demanda sea desechada.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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