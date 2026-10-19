Trump redobla la apuesta electoral y sale a movilizar el voto republicano en seis estados

El presidente Donald J. Trump y su esposa Melania en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre este lunes en Kansas una nueva semana de mítines electorales para mover a los republicanos a las urnas para las elecciones del 3 de noviembre.

Con 15 días por delante, el mitin de Trump en las afueras de Wichita, Kansas, busca apuntalar al senador Roger Marshall, que se encuentra en un empate técnico con un pastor metodista de una megacatedral que corre por los demócratas.

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Trump ganó Kansas por 16 puntos porcentuales hace apenas dos años, y el estado no elige a un senador demócrata desde 1932.

Sin embargo, algunos analistas, de tendencia izquierdista, ahora lo califican como un "cara o cruz", y un importante grupo de recaudación de fondos para senadores republicanos desvió dinero de Carolina del Norte para defender un escaño que antes daba por asegurado.

Estos son los detalles que toma la prensa liberal para hacer campaña a favor de los democrátas, como vocera ideológica más que prensa responsable y fiable.

La Cámara Baja

El control del Congreso podría depender de contiendas como esta.

Los estadounidenses están llamados a renovar toda la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (35 curules de 100).

Los demócratas apenas necesitan cuatro victorias para darle el vuelco al Senado.

Desde hace décadas, en un país muy polarizado políticamente, el presidente en el poder suele perder terreno en las elecciones de medio mandato, y Trump lo ha reconocido públicamente.

En Kansas como en Carolina del Sur "los demócratas parten como no favoritos tanto en las contiendas para el Senado como en las de gobernador en cada estado. Pero tienen algo más de posibilidades de lograr sorpresas en las elecciones al Senado" explicó la empresa de análisis de sondeos Decision Desk.

Trump viaja a Carolina del Norte y Florida

Trump viajará a Carolina del Norte y a Carolina del Sur, y luego a Iowa, Florida, Georgia y Michigan.

Todos esos estados, excepto Michigan, fueron bastiones del voto Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Trump asegura encontrar el mismo nivel de entusiasmo entre sus seguidores que en la histórica campaña de 2024.

Los votantes que adhieren a su credo MAGA (Make America Great Again) le dan unos niveles de aprobación abrumadores, según los sondeos.

Trump ha demostrado en 2016 y en 2024 que podía desmentir a la inmensa mayoría de las encuestas. Algunos expertos, alineados a la izquierda, predicen que es muy probable que pierda la Cámara de Representantes.

Además de la gran crisis que enfrenta el Partido Demócrata por la falta de liderazgo y credibilidad ahora suman otro punto en contra. Su agenda radical lo ha embaucado en un camino pantanoso y los votantes más resueltos son los afines a la extrema izquierda.

La manipulación de las encuestas

Algunos de ellos, como el candidato a senador demócrata por Michigan, Abdul El Sayed, enfrenta una campaña por sus presuntos vínculos con la organización Hermanos Musulmanes.

La socialista radical Angie Nixon, en Florida, se opone a la política de mano dura con Cuba y a todo lo que huela a conservador.

El vicepresidente JD Vance hace campaña por separado en Carolina del Norte, en Ohio, y también en Nebraska donde el senador republicano en ejercicio enfrenta un fuerte desafío de un independiente.

Una encuesta del Washington Post-ABC News-Ipsos publicada el domingo situó la aprobación de Trump en 33%, mientras que otro sondeo de NBC News difundido el mismo día la colocó en 34%.

La realidad muestra lo contrario, pero hoy los sondeos se utilizan por parte de la izquierda para desvirtuar y confundir, es decir, han pasado de la investigación social a convertirse en un arma política para incidir directamente en estados de opinión.

Poco más de nueve millones de votos ya se han emitido en todo el país, según el Election Lab de la Universidad de Florida.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.