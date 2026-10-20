Trump pone más de $400 millones sobre la mesa para impulsar a los republicanos en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que destinará más de 400 millones de dólares a la campaña republicana para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
El presidente Donald J. Trump detalló que ya ha invertido más de 300 millones de dólares en publicidad, mítines y otras actividades para movilizar el voto conservador
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que destinará más de 400 millones de dólares a la campaña republicana para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario sugirió que una victoria republicana evitaría que en Estados Unidos se repitieran escenas de disturbios como las registradas en Francia.
"Debido a mi fe en el Partido Republicano, en todas nuestras políticas y principios, y especialmente después de presenciar lo que está ocurriendo en Francia y otros lugares de Europa, me complace anunciar que, con motivo de las elecciones de mitad de mandato más importantes en la historia de nuestro país, he gastado, o gastaré, más de 400 millones de dólares", escribió.
El presidente Trump detalló que ya ha invertido más de 300 millones de dólares en publicidad, mítines y otras actividades para movilizar el voto conservador.
"Es un gran honor para mí hacerlo en nombre del Partido Republicano, que tanto ha hecho para rescatar a nuestro país del borde del abismo", apuntó.
En los últimos días, Trump atribuyó los disturbios registrados en Francia durante las protestas estudiantiles a la fallida política migratoria del Gobierno francés, que ha permitido la inmigración masiva.
Trump viaja este martes a Carolina del Norte como parte de una gira por el país para movilizar a las bases republicanas.
El Presidente, que estuvo el lunes en Kansas, prevé viajar en los próximos días a Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Michigan y Texas.
FUENTE: Con información de EFE.