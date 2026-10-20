martes 20  de  octubre 2026
ELECCIONES

Trump pone más de $400 millones sobre la mesa para impulsar a los republicanos en las elecciones

El presidente Donald J. Trump detalló que ya ha invertido más de 300 millones de dólares en publicidad, mítines y otras actividades para movilizar el voto conservador

El presidente Donald J. Trump bromea con el vicepresidente JD Vance en la Oficina Oval.

El presidente Donald J. Trump bromea con el vicepresidente JD Vance en la Oficina Oval.

ANDREW HARNIK / VIA AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que destinará más de 400 millones de dólares a la campaña republicana para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario sugirió que una victoria republicana evitaría que en Estados Unidos se repitieran escenas de disturbios como las registradas en Francia.

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"Debido a mi fe en el Partido Republicano, en todas nuestras políticas y principios, y especialmente después de presenciar lo que está ocurriendo en Francia y otros lugares de Europa, me complace anunciar que, con motivo de las elecciones de mitad de mandato más importantes en la historia de nuestro país, he gastado, o gastaré, más de 400 millones de dólares", escribió.

Trump en Carolina del Norte

El presidente Trump detalló que ya ha invertido más de 300 millones de dólares en publicidad, mítines y otras actividades para movilizar el voto conservador.

"Es un gran honor para mí hacerlo en nombre del Partido Republicano, que tanto ha hecho para rescatar a nuestro país del borde del abismo", apuntó.

En los últimos días, Trump atribuyó los disturbios registrados en Francia durante las protestas estudiantiles a la fallida política migratoria del Gobierno francés, que ha permitido la inmigración masiva.

Trump viaja este martes a Carolina del Norte como parte de una gira por el país para movilizar a las bases republicanas.

El Presidente, que estuvo el lunes en Kansas, prevé viajar en los próximos días a Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Michigan y Texas.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE.

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