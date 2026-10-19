Wall Street rebota impulsado por la IA: ¿qué mueve a las bolsas de EEUU?

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

Wall Street abrió al alza este lunes, impulsada por un repunte de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y a la espera de la publicación de resultados de las grandes compañías tecnológicas.

En la apertura, el índice Nasdaq ganaba 0,98%, y el amplio S&P 500, 0,57%. El Dow Jones restait se mostraba en equilibrio (-0,03%).

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La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el viernes, lastrada por el marcado retroceso de los valores tecnológicos ante las persistentes preocupaciones sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA).

El índice tecnológico Nasdaq bajó un 2,14%, el índice amplio S&P 500 perdió un 1,09% y el Dow Jones cedió un 0,34%.

Los analistas de Briefing.com observan "un nuevo episodio de debilidad en los valores de los semiconductores debido a temores relacionados con la IA".

Nvidia perdió un 1,43%, Broadcom cayó un 4,52%, Micron un 5,63% y AMD un 5,95%.

Los gigantes tecnológicos estadounidenses, que hasta ahora habían quedado relativamente al margen de estas oleadas de ventas, también fueron castigados, como Meta (-3,72%), Alphabet (-2,47%) o Microsoft (-1,93%).

"Las dudas de los inversores sobre el gasto masivo" en el sector de la IA, "las valorizaciones consideradas excesivas, ciertas dinámicas de financiación circulares (entre empresas, ndlr) y la competencia china", lastran la plaza estadounidense, resume José Torres, analista de Interactive Brokers.

Los niveles de endeudamiento de algunos grupos suscitan inquietudes, en particular los actores del "neocloud", que agrupa a empresas que construyen centros de datos optimizados para la IA, como Coreweave (-11,91%), Nebius (-12,18%) u Oracle (-4,64%).

FUENTE: Con información de AFP.