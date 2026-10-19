lunes 19  de  octubre 2026
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Musk quiere dar acciones de SpaceX a todos los niños de EEUU

"El año que viene, le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño en Estados Unidos", dijo Musk en X, el hombre más rico del mundo

Lanzamiento de la nueva version del cohete Starship fabricado por SpaceX.

Lanzamiento de la nueva version del cohete Starship fabricado por SpaceX.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Leonardo Morales

El multimillonario Elon Musk dijo el lunes que daría a cada niño de Estados Unidos una participación en su empresa de cohetes SpaceX.

"El año que viene, le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño en Estados Unidos", dijo Musk, el hombre más rico del mundo, en X.

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Musk posee el 38% de SpaceX, según Forbes.

Su anuncio llegó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometiera el mes pasado dar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano, al que pertenece, mantiene el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

SpaceX estableció el récord de la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando 85.700 millones de dólares en junio en su salida a bolsa.

El megacohete Starship de la compañía alcanzó la órbita por primera vez en septiembre, un nuevo hito en los planes de Musk de llegar a Marte.

FUENTE: Con información sobre AFP.

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