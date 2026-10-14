EEUU impulsa la revocación de ciudadanía a 40 personas, la mayor ofensiva de desnaturalización

Las personas ingresan al Tribunal de Inmigración de Federal Plaza el 08 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas para revocar la ciudadanía de 40 naturalizados acusados de delitos graves y de ocultar información durante sus trámites migratorios, en la mayor ofensiva de desnaturalización registrada en un solo período durante la Administración del presidente Donald Trump.

La iniciativa, desarrollada con la colaboración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), representa la mayor cantidad de casos de desnaturalización presentados en un solo período, según un comunicado de la agencia federal.

AMENAZA Trump advierte que un Irán con armas nucleares podría atacar a EEUU y Medio Oriente

"Datos falsos"

Entre las conductas señaladas figuran el presunto desempeño como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario y agresión sexual contra una persona con discapacidad. Los procedimientos involucran a personas originarias de países como México, China, Irán, Pakistán y Filipinas, reseñó el portal de noticias Infoabe.

El Gobierno sostiene que los acusados ocultaron información relevante o proporcionaron datos falsos a los funcionarios migratorios durante sus entrevistas para obtener la ciudadanía. De comprobarse ante los tribunales, esas irregularidades podrían constituir motivos legales para anular la naturalización.

Las demandas no equivalen a una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de cada acusado y la procedencia de revocar su ciudadanía deberán determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

El fraude puede invalidar la naturalización

La legislación federal de EEUU establece condiciones para acceder a la ciudadanía por naturalización, entre ellas la obligación de cumplir los requisitos legales y suministrar información veraz a las autoridades.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite solicitar la desnaturalización cuando la ciudadanía fue obtenida de manera ilegal o mediante el ocultamiento de hechos relevantes o declaraciones falsas. En consecuencia, los antecedentes que una persona omita durante el trámite pueden adquirir importancia si afectan la legalidad de la naturalización.

El Departamento de Justicia debe sustentar sus argumentos ante un juez federal. La ciudadanía no queda revocada automáticamente por la presentación de una demanda: es necesaria una decisión judicial que determine si existen fundamentos suficientes para anularla.

En estos procedimientos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) colabora en la revisión de los casos y en la identificación de posibles irregularidades.

La ciudadanía no se revoca automáticamente con la presentación de una demanda. Los afectados tienen derecho a defenderse y el Gobierno debe demostrar ante la justicia que existen motivos legales para anular la naturalización. Corresponde a un tribunal federal determinar si procede revocar la ciudadanía y cancelar el certificado de naturalización.

Este mecanismo tampoco debe confundirse con la deportación. La desnaturalización cuestiona la validez de la ciudadanía adquirida, mientras que la deportación se refiere a la expulsión de una persona extranjera conforme a las disposiciones migratorias aplicables.

La ofensiva judicial se produce en el contexto de los esfuerzos de la Administración Trump por endurecer la aplicación de las leyes migratorias y combatir las irregularidades en la obtención de beneficios de inmigración.

FUENTE: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)/Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)/INFOABE