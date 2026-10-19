Activista palestino Mahmoud Khalil pide al Supremo evaluar sobre su potencial deportación

El activista pro-Hamás, Mahmoud Khalil, durante una vigilia y protesta por Palestina frente a la Universidad de Columbia el 7 de octubre de 2025.

NUEVA YORK — El activista palestino que lideró las protestas pro Hamás en la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, pidió este lunes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revisara el caso sobre su potencial deportación bajo el argumento de que esta supone una "violación de su libertad de expresión", según medios locales.

Khalil, de 31 años y residente legal en EEUU, fue uno de los líderes de las protestas en las universidades contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia (Nueva York), donde estudiaba, a principios de 2024. Las protestas se convirtieron en disturbios, agresiones contra estudiantes de origen judío y daños a la propiedad.

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La Universidad de Columbia se convirtió en el centro de las protestas pro palestinas en Estados Unidos que se extendieron por los campus universitarios de todo el país en 2024.

Casado con una ciudadana estadounidense, Khalil fue detenido en marzo de 2025 y pasó 104 días en un centro de inmigración en Luisiana, hasta que el juez federal de Nueva Jersey Michael Farbiarz ordenó su liberación al considerar que su detención podía ser inconstitucional por estar motivada por su discurso.

Ese juez federal, de Nueva Jersey, sostuvo que la detención de Khalil pudo ser anticonstitucional porque se basaba en su discurso en las protestas.

No obstante, en enero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito (Filadelfia) revocó la decisión del juez federal que lo había liberado al considerar que carecía de jurisdicción para ordenar su salida del centro de inmigración, lo que abría la puerta a una nueva detención.

Apoyo a un grupo terrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en 2025 que el caso de Mahmoud Khalil no choca con el respeto a la libertad de expresión, tiene que ver con el apoyo a un grupo terrorista.

"No se trata de libertad de expresión", dijo Rubio cuando se le preguntó si el arresto de Mahmoud Khalil chocó con la defensa del presidente Donald Trump del derecho a expresar opiniones en Estados Unidos y en Europa.

"Se trata de personas que, para empezar, no tienen derecho a estar en Estados Unidos", dijo Rubio tras la detención del activista pro Hamás.

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU afirmó que había que el activista palestino había "llevado a cabo actividades relacionadas con Hamás, considerada como organización terrorista"

Pide invalidar decisión

Khalil solicita ahora al Supremo que invalide la decisión de ese tribunal de apelaciones, lo que puede sentar un precedente para personas detenidas en el sistema migratorio, que está sujeto a la rama ejecutiva y no a la judicial.

"Esta lucha no es solo sobre si yo me puedo quedar en este país, sino realmente sobre si cualquiera en este país puede defender a los palestinos sin ser castigado por ello", dijo el hombre en una conferencia virtual.

El Gobierno Trump, sostuvo, "está haciendo todo lo posible para impedir que los tribunales federales revisen mi caso y está intentando encauzarlo hacia sus tribunales de inmigración de farsa, porque pueden controlar el resultado", recogió la edición estadounidense de The Guardian.

Por su parte, la Casa Blanca defendió haber actuado "plenamente dentro de las facultades que le confieren la ley y la Constitución en el caso de Khalil, como lo hace con cualquier extranjero que promueve la violencia, glorifica y apoya a terroristas, acosa a los judíos y causa daños a la propiedad".

El Supremo puede decidir o no revisar el caso, lo que puede tomar meses, y si rechaza revisarlo o reafirma la decisión del tribunal de apelaciones del Tercer Circuito, Khalil puede ser detenido de nuevo y deportado.

FUENTE: Con información de AFP y EFE