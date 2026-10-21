Acusan formalmente a migrante venezolano herido por un agente de ICE en Texas

El migrante venezolano de 28 años Wilber rafael Garcés, fue herido de bala por un agente de ICE que disparó al menos tres veces.

MIAMI.- Un gran jurado federal acusó formalmente al venezolano Wilber Garcés de agredir presuntamente a dos agentes federales al utilizar presuntamente su vehículo como un "arma mortal y peligrosa", un mes después de que un agente de inmigración le disparara por la espalda durante su arresto en Austin, Texas, según documentos judiciales.

La acusación formal fue presentada el 20 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, exactamente un mes después del incidente.

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El gran jurado mantuvo el único cargo que la Fiscalía había presentado contra el migrante en una denuncia penal en septiembre: agredir, resistir, impedir y obstruir a un funcionario federal. De ser declarado culpable, Garcés podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

"Lo que podemos decir es que él niega los cargos y espera su día en la corte", declaró Fabiana Meléndez, portavoz de la abogada de inmigración del venezolano, Kate Lincoln-Goldfinch.

El documento introduce dos cambios respecto de la denuncia inicial. Por una parte, identifica como presuntas víctimas a los dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participaron en el operativo. Por otra, señala expresamente que el vehículo fue el arma utilizada en la presunta agresión.

En la declaración jurada que acompañó la denuncia de septiembre, el único contacto físico descrito fue el del espejo retrovisor del automóvil de Garcés, que, según los agentes, golpeó el torso de uno de ellos cuando el venezolano arrancó durante la intervención.

La acusación formal no precisa a qué momento del incidente se refiere ni menciona el disparo que hirió al migrante.

"La herida sigue abierta"

Lincoln-Goldfinch visitó a Garcés y lo encontró en recuperación y con mejor ánimo, según informó su portavoz. Sin embargo, "la herida en la espalda sigue abierta y sangra con frecuencia", señaló Meléndez.

La portavoz añadió que Garcés recibe atención médica y espera comenzar pronto un proceso de terapia física.

Garcés permanece bajo custodia federal en el condado de Karnes, en el sur de Texas, según su abogada. La demanda de hábeas corpus presentada por su defensa para solicitar su liberación y frenar su deportación quedó en suspenso mientras avanza el proceso penal.

Versiones enfrentadas sobre el incidente

Según la declaración jurada, el agente que abrió fuego informó por teléfono a su compañero que Garcés había intentado golpearlo con su automóvil y que había disparado su arma.

El agente que disparó no llevaba una cámara corporal. Su compañero sí tenía una, pero la apagó durante la persecución, después de perder de vista a ambos vehículos.

Garcés, por su parte, aseguró a un investigador federal que la camioneta del agente impactó su automóvil y lo hizo girar sobre sí mismo. Según su versión, una vez detenido el vehículo, el agente disparó a través de la ventanilla trasera derecha y la bala lo alcanzó en la parte superior de la espalda.

El venezolano reconoció que desobedeció la orden de salir del automóvil y arrancó. Explicó que había pedido a los agentes que le permitieran estacionarlo para que su esposa pudiera recogerlo, porque sabía que iba a ser detenido.

Garcés llegó a Estados Unidos en diciembre de 2023 a través de la aplicación CBP One y solicitó asilo. Sin embargo, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia, después de que no se presentara a una audiencia, según Lincoln-Goldfinch.

FUENTE: Con información de EFE