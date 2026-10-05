Hombre de origen brasileño con ropa de ICE enfrenta cinco cargos tras incidente electoral en Kendall

Momento en el que presunto implicado fue detenido por las autoridades.

KENDALL.- Danilo Alves Silva , de 46 años, enfrenta cinco cargos tras un incidente registrado el domingo, 4 de octubre, durante las elecciones generales de Brasil en Miami Dade College (MDC). La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) lo acusa de intimidar a los electores con indumentaria de una agencia migratoria y de amenazar a un detective durante su detención.

El ciudadano brasileño, residente del condado de St. Lucie, acudió al campus Kendall para votar. Según el parte de arresto, al terminar cambió la camiseta de la selección de su país por ropa con distintivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Explicó a los investigadores que había comprado el atuendo en Amazon y que quería observar la reacción de la gente.

Poco después de las 2:00 p.m., Silva llamó la atención mientras recorría dos puntos de votación. Llevaba una gorra y una chaqueta azules con insignias de ICE, gafas oscuras, una mascarilla que le cubría el rostro, pantalones azules y botas negras de estilo táctico.

La seguridad del recinto estaba a cargo de personal de la MDSO, incluida su Oficina de Seguridad Nacional. Agentes uniformados comunicaron por radio la ubicación del hombre y detectives vestidos de civil siguieron sus movimientos.

Momento en el que presunto implicado fue detenido por las autoridades. CAPTURA DE PANTALLA REDES SOCIALES

El reporte describe su manera de caminar e interactuar con los presentes como agresiva. Los investigadores señalaron que varias personas mostraban temor porque creían que un funcionario migratorio interfería en la jornada y podía deportar a quienes se encontraban allí.

Dos asistentes, uno de ellos molesto y otro con una cámara, se acercaron para cuestionarlo por la vestimenta y acusarlo de asustar a los votantes. La confrontación motivó la intervención policial.

Los detectives le preguntaron si pertenecía a una agencia federal y recibieron una respuesta negativa. Lo esposaron y solicitaron su identificación, pero dijo que no la tenía.

La MDSO sostiene que, ya bajo custodia, el acusado amenazó a un agente con hacerle lamentar esa decisión y con ir tras él y los demás presentes. También habría ofrecido dinero a los investigadores a cambio de que lo dejaran marcharse.

El arresto quedó registrado a las 2:10 p.m. en el Kendall Campus de MDC, unicado en el 11011 SW 104 Street. Su ingreso al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) se produjo después de las 5:40 p.m.

Las imputaciones comprenden uso ilegal de una placa o insignia policial, intimidación o supresión del voto, corrupción mediante amenazas contra un funcionario público, conspiración para cometer soborno y conducta desordenada.

Silva recibió además una advertencia por la que se le prohíbe regresar a la propiedad de MDC. Los montos de fianza reportados el lunes sumaban 5,150 dólares. El caso continúa bajo investigación.