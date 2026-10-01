Liliana Morillo desata las críticas al hablar de migrantes detenidos por ICE

Las recientes declaraciones de Liliana Morillo encendieron las redes sociales al señalar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) está deteniendo a personas que están solicitada, por lo que las personas que están del lado de Dios no deben tener miedo.

Durante una entrevista realizada por el periodista Luis Enrique López para el portal Miami Break News y publicada en su cuenta de Instagram, la hija de José Luis Rodríguez (El Puma) y Lila Morillo, expresó que cada persona debe vivir su vida sin temor, confiando en su fe y en la protección divina, lo que muchos interpretaron como una falta de empatía hacia la difícil situación de los inmigrantes venezolanos y latinoamericanos en Estados Unidos.

Esta postura ha sido ampliamente cuestionada, especialmente por quienes señalan que muchos venezolanos viven con el temor constante de ser detenidos y deportados, y que la realidad para ellos es mucho más compleja. Según numerosos comentarios en las redes, el llamado de Morillo a “no vivir con miedo” ignora las circunstancias de aquellos que enfrentan una doble persecución: la que dejaron atrás en Venezuela y la que ahora temen en su nueva realidad.

En este contexto, muchos usuarios han pedido un enfoque más solidario y comprensivo, recordando que el mensaje de empatía hacia el prójimo es fundamental. Así, el debate continúa, con voces que piden más comprensión ante el sufrimiento y la incertidumbre de tantas familias venezolanas, que a pesar de no tener antecedentes penales, se han visto amenazadas por detenciones al azar, luego de revisar su chapa del vehículo.