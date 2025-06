Cómo mantener a tus mascotas frescas y seguras en los calurosos días de verano

Best Friends Animal Society , una de las principales organizaciones nacionales de bienestar animal dedicada a salvar la vida de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y a convertir al país en una nación No-Kill*, comparte consejos de seguridad para que perros y gatos disfruten del verano de forma segura.

Demasiado caliente para tocar: El pavimento caliente puede quemar las patas sensibles de las mascotas. Una buena regla general es que, si una persona no puede mantener la mano sobre el pavimento durante más de siete segundos, está demasiado caliente para las patas. Para los animales que usan botitas, estas pueden actuar como barrera protectora en los días muy calurosos. Caminar en la sombra, en horarios más frescos del día y sobre césped también ayuda a proteger sus patas.

Protocolo para la piscina: Algunos perritos adoran el agua, pero es importante recordar que no todas las mascotas están listas para lanzarse. Usar un chaleco salvavidas especial ayudará a mantenerlos a flote si no están acostumbrados a nadar. También es fundamental evitar que beban agua de la piscina, ya que los químicos como el cloro pueden causar irritación y vómitos. Por último, ¡asegúrate de mantener la piscina cercada o cerrada cuando no haya supervisión!.

Hidratación ante todo: Las mascotas se deshidratan con rapidez, por lo que es importante tener siempre agua fresca y limpia a su disposición. Lo ideal es llevar un bebedero portátil o plegable para mantenerlas hidratadas, especialmente si estás de viaje o disfrutando de una actividad al aire libre.

Nada como la sombra: Siempre que sea posible, lo mejor es mantener a las mascotas dentro de casa durante los días de mucho calor. Si necesitan estar al aire libre, es importante asegurarse que cuenten con sombra suficiente, especialmente entre las 2 y las 4 p.m, las horas más calurosas del día.

Protégeles la piel: Las camisetas para el sol y el agua ya no son solo para humanos; también existen versiones para mascotas, ideales para protegerlas de los rayos UV. Incluso hay protector solar apto para uso animal que ayuda a cuidar su piel durante la exposición al sol.

¿Estás pensando en sumar un nuevo integrante a tu familia este verano, Best Friends te anima a marca la diferencia en tu comunidad eligiendo la adopción? También puedes ayudar ofreciendo hogar temporal, siendo voluntario o abogando por los peros y gatos de tu zona.

También se puede ayudar ofreciendo hogar temporal, siendo voluntario o abogando por los perros y gatos en tu área.

Para obtener más información, visita SalvaunaMascota.org

* No-Kill se define como una tasa de salvamento del 90% o más de los animales que ingresan a un albergue. Es un indicador significativo y basado en el sentido común para medir el progreso en salvar vidas. Por lo general, el porcentaje de animales con condiciones médicas o de comportamiento irreparables que afectan su calidad de vida y hacen imposible su adopción no supera el 10 % del total de perros y gatos que ingresan a los albergues. Para que una comunidad sea No-Kill, todos los actores deben colaborar para lograr y mantener ese objetivo común, priorizando la seguridad comunitaria y la calidad de vida de las mascotas como principios fundamentales. Esto implica cooperación entre albergues, grupos de rescate, agencias gubernamentales, miembros de la comunidad y otros aliados comprometidos con las mejores prácticas y protocolos.

Sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y a convertir a todo el país en no-kill (sin sacrificio de mascotas). Fundada en 1984, Best Friends gestiona instalaciones y programas de rescate en todo el país en colaboración con más de 5,000 albergues y organizaciones de rescate. Desde nuestra sede en Kanab, Utah, también operamos el santuario de animales sin sacrificio más grande del país, un destino que da vida a nuestra misión para miles de visitantes cada año. Mantenemos los datos de albergues más completos del país y los hacemos accesibles al público, empoderando a las comunidades con información crítica sobre las necesidades de sus albergues locales y cómo pueden ayudar. Creemos que cada perro y gato merece un hogar. Y creemos que, trabajando juntos, podemos Salvarlos a Todos®.