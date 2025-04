Artista promueve la adopción de mascotas con mural en Miami

Promover la adopción

Ramírez aseveró que el mural es un tributo a su mejor amigo, al cual adoptó en 2019, cuando despertó con la inexplicable necesidad de adoptar a un can.

"Sin experiencia, sin un plan—solo el deseo de darle una oportunidad a un perro. Entré al albergue de Miami-Dade y de inmediato me enamoré de un perro con los ojos amarillos más hermosos", recordó.

Aunque fue amor a primera vista, la realidad y la responsabilidad de cuidar a un perro no tardaron en llegar.

"Al principio, me volvía loco. No dormía, el estrés era constante—sentía que mi vida se volvía imposible. Pero me negué a rendirme con él", agregó.

Tras contratar a un entrenador, el comportamiento de Russell mejoró, al igual que su vínculo con Ramírez. "Sin saberlo, su propósito ya se estaba revelando".

Fue entonces que nació un nuevo propósito para este artista: abogar por los perros que residían en el albergue para encontrarles un nuevo hogar, y entre el voluntariado cofundó The Doggie Walk Club para paseos grupales y diseñó pañuelos para perros adoptables.

El mural

Su camino junto a Russell y su pasión por rescatar perros de los albergues culminaron en la idea de pintar el mural. Ramírez creó este retrato a gran escala con el objetivo de inspirar a más personas de la comunidad a adoptar una mascota de albergue.

“Russell ha sido el verdadero héroe todo este tiempo—guiándome hasta este momento en el que puedo usar mi arte para motivar a otros a actuar”, dijo Ramírez. “Juntos, podemos lograr un cambio real.”

Ramírez compartió en Instagram el proceso de creación del mural y la historia de adopción de Russell.

"Su recorrido junto a Russell ejemplifica el poder transformador del amor y el compromiso. Este mural no solo honra su vínculo, sino que también sirve como un recordatorio poderoso para nuestra comunidad: todos los perros de albergue merecen una oportunidad de tener un hogar lleno de amor. Juntos, podemos lograr un impacto significativo y motivar a más personas a abrir su corazón a la adopción", explicó la directora de MDAS.

Best Friends Animal Society, una organización nacional dedicada al bienestar animal y al objetivo de acabar con la eutanasia de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos, está colaborando con MDAS para ayudarlos a alcanzar sus metas de salvamento.

Los datos más recientes de Best Friends muestran que casi dos de cada tres albergues en EE.UU. ya son no-kill, y cientos más están cerca de alcanzar esa meta. Casi la mitad de los albergues que aún no lo son están a menos de 100 animales de lograr ese hito.

Para encontrar un albergue o rescatista local cerca de tu casa, visita salvaunamascota.org.