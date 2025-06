Control del discurso, verdad y estrategia del programa nuclear iraní

Bajo el disfraz de la búsqueda de la verdad y la búsqueda de titulares, la prensa amarilla, los medios liberales se apresuran a captar las filtraciones de seguridad y publican un titular basado en una pequeña pieza de evidencia para recuperar el control del discurso. Si se equivocan, le darán un giro político y le darán la vuelta.

¿Cuántas veces has escuchado o visto una disculpa, una retractación o una corrección sobre un tema crítico que salió mal? Así que aquí tienes los hechos y las fuentes para que los sopeses en tu propia evaluación de la situación.

Empecemos por el Jerusalem Post, que asegura que el régimen está estudiando la posibilidad de restaurar su programa nuclear. Y al hacerlo, JP cita a Mehr News como su fuente (lo que hace que este sea un artículo de segunda fuente).

La Agencia de Noticias Mehr es una agencia de noticias semioficial patrocinada por el gobierno de Irán. Tiene su sede en Teherán y es propiedad de la Organización Iraní para el Desarrollo.

Siguen y dicen que lo que todavía es cuestionable es “si el sitio nuclear de Fordow fue destruido total o parcialmente…” A continuación, JP continúa con la enumeración de los listados de los sitios nucleares menores también destruidos, así como de una docena de científicos nucleares muertos durante la operación. También afirma que más de 2/3 de los TEL (Mobile Transporter Erector Launchers) también han sido destruidos e incluye que una gran parte de las fábricas de producción de misiles también han desaparecido.

Entonces, vamos a viñetas:

Fordow (parcial o totalmente destruido)

Otras fábricas nucleares, emplazamientos y equipo conexo destruidos

2/3 de todos los MTELs (lanzadores de transportadores móviles)

Gran parte de las fábricas de producción de misiles

Aproximadamente una docena de científicos nucleares fueron asesinados. Continúan enumerando el asesinato de 9 de los 13 principales jefes militares y de inteligencia durante la operación y cómo lo hicieron para desestabilizar la estructura interna de poder y mando del CGRI y la milicia Basij.

Agreguemos algunas viñetas más:

Muerte de 9 de los 13 generales clave y jefes de inteligencia

Desestabilización del mando y control interno (liderazgo) intencional

Más de 30 generales y comandantes tanto en el IRGC como en el Intell svcs (servicios de inteligencia)

Entonces, pasemos a otra fuente, el New York Times, donde reiteran el hecho de que el programa nuclear consta de más de 30 instalaciones y que el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) de la ONU, dijo claramente que Israel había atacado dos instalaciones de producción de centrifugadoras:

Su informe inicial solo decía que habían golpeado y dañado solo la parte aérea de la planta de enriquecimiento

Pero más tarde revisó su evaluación para confirmar "impactos directos" en las salas de enriquecimiento subterráneas

Las imágenes satelitales dos días después del ataque muestran maquinaria pesada cubriendo los cráteres donde se cree que están las salas de enriquecimiento

Además del programa nuclear, también se vieron afectadas otras instalaciones militares y otros sitios clave de infraestructura energética:

Proximidad del depósito principal de gas Tehran

Refinería Central de Petróleo (Incendios visibles en el depósito de petróleo de Shahran)

Un yacimiento central de gas, uno de los más grandes del país

Cuartel general de la televisión estatal de Irán

Una base de misiles en Kermanshah (sitio de almacenamiento de misiles dañado)

Rebotando en otras fuentes de noticias como Axios, AP, obtenemos esta información:

Un vistazo a las capacidades restantes de Irán:

Se dice que Irán tenía un estimado de 2.500 misiles balísticos y miles de aviones no tripulados cuando comenzó la guerra de los 12 días.

Alrededor de 2/3 de los lanzamisiles fueron destruidos (una segunda confirmación de este evento) y más de 1.000 misiles fueron disparados/destruidos

Por lo tanto, esto deja a la República Islámica con entre 1.000 y 1.500 misiles y 100 lanzadores. Según las estimaciones de las FDI

Más de 80 baterías de defensa aérea iraní también fueron destruidas

Irán no pudo derribar ningún avión de las FDI, pero sí dos aviones no tripulados y tenía superioridad aérea

Israel llevó a cabo más de 1.000 misiones (salidas)

Realizó más de 600 misiones de reabastecimiento aéreo

Según la BDA (evaluación de daños por bombas) de las FDI.

Los ataques aéreos causaron daños considerables en los sitios de enriquecimiento nuclear de Natanz e Isfahán

El ataque a Fordo fue una misión de EEUU y no fue evaluado por las FDI

Los ataques a otros sitios, como el reactor de agua pesada de Arak, el cuartel general del SPND (donde se guardaban los archivos nucleares) y varios sitios de producción de centrifugadoras han hecho retroceder el programa nuclear durante años

Misiles y drones

Irán lanzó entre unos 550 misiles balísticos y alrededor de 1.000 drones contra Israel durante la guerra, según las FDI.

La gran mayoría de los 1.000 aviones no tripulados, que se mueven más lentamente pero son más difíciles de rastrear, ni siquiera lograron llegar a las fronteras de Israel.

Aún más estadísticas sobre las pérdidas:

Cientos de soldados más del IRGC, incluidos numerosos miembros del cuerpo de seguridad interna Basij, murieron en ataques israelíes, según las evaluaciones de las FDI.

Entonces, escuchemos lo que Axios tiene que decir:

Funcionarios israelíes ven daños "significativos" en las instalaciones nucleares de Irán

Muchos perplejos por el informe filtrado de la inteligencia estadounidense que sugiere lo contrario

Israel aún no ha presentado un informe final

Sin un informe final oficial, tanto de Israel como de los Estados Unidos, es obvio que el informe de filtración que se pretende filtrar tiene un trasfondo político. El informe de la DIA, que afirma que solo los habría retrasado unos meses, se queda corto en lo que podría ser un informe final más concreto.

Trump respondió en una conferencia de prensa durante la cumbre de la OTAN que el informe no era concluyente y que el informe israelí arrojaría mejor luz.

Si usted no entiende que Israel, el Mossad, puede tener mejores fuentes (Humint) en Irán para verificar y corroborar el alcance de los daños, entonces un informe basado sólo en fotografías de satélite podría muy bien no ser concluyente.

Por otra parte, si Israel, que tiene más que perder y se enfrenta a una amenaza directa de Irán, está en gran medida satisfecho con los primeros informes, ¿por qué debería ser más creíble un informe de una sola agencia basado en una sola fuente (Photint) de Inteligencia Fotográfica? ¿Incluso cuando los iraníes no han emitido su propio informe interno?

La llegada del informe filtrado, el abrupto aplazamiento de las sesiones informativas del Congreso el martes, también habían contribuido a que el partido de la oposición se quejara.

Steve Witkoff, por su parte, dijo con razón que la filtración es una traición y que quienquiera que la haya hecho debería ser procesado.

Además, dentro de su artículo, afirman que los funcionarios israelíes, a través de comunicaciones interceptadas, sugieren que los oficiales militares iraníes han estado dando falsos SITREP (Informes de Situación) a los líderes políticos minimizando los daños reales. Así que, para simplificarlo, los propios iraníes todavía no tienen una imagen general de lo que ha sucedido.

AP News, Times of Israel y Economics Times of India llegan prácticamente a las mismas conclusiones. Si todos utilizan la misma fuente y conceden lo siguiente:

Los tres sitios (Natanz, Fordow e Isfahán) sufrieron daños importantes

La instalación de enriquecimiento de la superficie de Natanz quedó completamente destruida con signos de puntos de colapso de su infraestructura subterránea

En Fordow, el GBU-57 causó daños importantes a la instalación, aunque no está claro si la instalación subterránea sufrió un colapso estructural completo

En Isfahán, la instalación de reprocesamiento de uranio fue destruida y los túneles subterráneos resultaron dañados

Dudas sobre si estas instalaciones estarán operativas de inmediato o en un futuro próximo

Los funcionarios israelíes afirman que las reservas de uranio enriquecido al 60% o 20% están ahora enterradas entre los escombros de Isfahán y Fordow

Aparte del daño directo a las instalaciones nucleares de Irán, la decapitación de los líderes militares y científicos tendrá efectos paralizantes a largo plazo para el programa nuclear.

La eliminación de los científicos nucleares de la lista A de la lista B, borra la memoria institucional y la experiencia real en el programa. Irán ha pasado por 6 tipos de centrifugadoras autóctonas que fueron diseñadas por varios de los científicos fallecidos.

El hecho de que de las 19.000 centrifugadoras de Natanz y Fordow muchas puedan estar fuera de servicio es un factor tremendo. 16.426 de las IR 1 e IR 2m en Natanz son básicamente las primeras centrífugas de bajo nivel que luego proporcionan las nuevas unidades IR 4 IR 6 para alcanzar niveles más altos en Fordow.

Por lo tanto, reemplazarlos no es una tarea fácil, ni algo que se haga en meses. A eso se suman los laboratorios colaterales y las instalaciones de prueba que albergaban equipos científicos críticos para la investigación de armas. Por lo tanto, si esperas que una foto sea tu única fuente y no tengas en cuenta todos los demás factores, no estás proporcionando un análisis de todas las fuentes.

Por otro lado, algunos informes que salían de Teherán afirmaban que Irán había trasladado casi todo su uranio enriquecido antes del ataque estadounidense. Hay imágenes satelitales que respaldan esta afirmación. Ahora, según fuentes israelíes, afirman que Irán logró mover 400 kg (1.016 libras) de uranio enriquecido al 60% desde Fordow e Isfahán a un lugar no revelado.

Si movieron el material en secreto, lo hicieron en vehículos de construcción que no brindan la protección requerida para mover dichos materiales. Para transportar uranio enriquecido adecuadamente, debe contar con camiones con contenedores de acero reforzado y una carcasa protectora.

Las imágenes satelitales podrían rastrear sus rutas y su eventual nueva ubicación. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse? ¿Puede Irán seguir construyendo un arma nuclear?

¿Puede reconstruir sus instalaciones en otros lugares no revelados? Y la respuesta es sí, pero llevará años.

Entonces, después de analizar todo esto, veamos lo que la BBC, AP, NYT y los que publicaron la historia sobre la filtración de DIA dijeron...

La filtración intencional dice:

Los ataques de EEUU contra las instalaciones nucleares de Irán no destruyeron el programa nuclear del país y probablemente solo lo retrasaron meses

Las reservas de uranio enriquecido de la República Islámica no fueron eliminadas en los atentados del sábado

Pero fuentes familiarizadas con la evaluación de inteligencia del Pentágono dicen que las centrifugadoras de Irán están en gran parte "intactas" y que el impacto se limitó a las estructuras sobre el suelo

Las entradas a dos instalaciones nucleares fueron selladas y algunas infraestructuras fueron destruidas o dañadas, pero gran parte de las instalaciones, que se encuentran en las profundidades del subsuelo, escaparon a la peor parte de las explosiones

que cualquier reanudación de su programa nuclear puede basarse en el tiempo que le tome al país excavar y hacer reparaciones.

Estados Unidos tiene 18 agencias de inteligencia, que a veces producen informes contradictorios basados en su misión y área de especialización.

La única verdad imparcial en su revisión fue que, “... Es posible que los futuros informes de inteligencia incluyan más información que muestre un nivel diferente de daño a las instalaciones”.

Aclararon que el Pentágono dijo que tomaría algún tiempo evaluar los daños. El Pentágono reiteró que los sitios sufrieron daños extremadamente severos.

El artículo, por otro lado, cita a Hassam Abedini, de la emisora estatal de Irán, diciendo que los materiales eran seguros y que se habían retirado antes del ataque, pero no abordó el estado de las instalaciones.

El artículo dice además: “... Agregó que la administración no ha dicho si los ataques destruyeron la capacidad de Irán para convertir su uranio en armas, sus centrifugadoras de enriquecimiento de uranio o agotaron sus reservas”, que dijo serían suficientes para crear nueve armas nucleares.

Otro tema que sí abordaron fue un informe del medio de comunicación saudí Al Hadath, citando a una fuente israelí no identificada, que decía que Israel cree que la mayor parte del uranio enriquecido de Irán está enterrado bajo los escombros.

Un poco de equilibrio con el artículo filtrado, es cuando citan los comentarios de David Albright (presidente del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional y experto en el desarrollo secreto de armas nucleares), quien dijo que el daño que Irán sufrió con los ataques de EEUU significará que "tomará mucho tiempo, inversión y energía" para que restaure su programa nuclear.

Y lo más inteligente fue que la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se negaron a comentar sobre la evaluación de la DIA.

Siempre que recibamos un informe de todas las fuentes, que incluya (HUMINT, SIGINT, PHOTINT) inteligencia para Israel, EEUU y otros servicios extranjeros, podremos fundamentar una u otra. Pero hay demasiados cabos sueltos como para concluir que los daños sólo harían que el programa de Irán quedara varios meses.

La destrucción de ciertas centrifugadoras en Natanz tipo IR-1 y IR-2, que prácticamente inician el enriquecimiento hasta un 20% retrasaría el programa allí mismo.

Tenga en cuenta que hay centrífugas en cascada y muchos otros componentes que son necesarios para la transición de un nivel al otro.

Por lo tanto, si rompes el enlace en cualquier nivel, te impide lograr el siguiente. “... Si tienen uranio enriquecido al 60%, pero no tienen la capacidad de enriquecerlo al 90% y, además, no tienen la capacidad de convertirlo en un arma nuclear, eso es el éxito de la misión…”

“Y esa es la destrucción de su programa nuclear, que es la razón por la que el presidente, creo, está usando correctamente ese término", dijo Vance.

Por último, si Irán lanzara un programa nuclear encubierto, lo haría en desventaja, ya que perdería ante los ataques israelíes y estadounidenses equipos y personal vitales que son cruciales para convertir el uranio enriquecido en un arma nuclear funcional.

Las filtraciones intencionales a menudo hacen más daño que ayudan a esclarecer la verdad, la complejidad de lo sucedido requiere tiempo. Reclamar el discurso es una táctica para subestimar a una persona o gobierno y sus logros.

Lee lo que quieras, considera la fuente, pero nunca te dejes vender por el análisis de una sola fuente.

Notas

Una vez que el uranio se enriquece, generalmente se convierte de nuevo en una forma sólida, específicamente dióxido de uranio (UO2), que luego se usa para crear pellets de combustible nuclear. El gas hexafluoruro de uranio enriquecido (UF6) se calienta y se procesa químicamente para formar el polvo de UO2.

Aproximadamente 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60% son teóricamente suficientes para producir una bomba atómica si se enriquecen aún más al 90%, según el organismo de control nuclear de la ONU.

