Argentina juzgará en ausencia a diez acusados por atentado de 1994 a mutual judía

La decisión de Rafecas fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA sobre la base de la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, aprobada este año por el Congreso de la Nación, que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia.

Según medios argentinos informaron que el magistrado aceptó el pedido del titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, para que a los acusados -iraníes y libaneses que están prófugos de la justicia argentina desde 2006-, se les aplique el juicio en ausencia, que fue aprobado este año por el Congreso de la Nación.

Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS/REDACCIÓN