Cuenta regresiva final: La estrategia de Trump para colapsar el poder económico de China

(Discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, 2 de abril de 2025. Fuente: The New York Times)

“Trump es mejor que nadie en darse a sí mismo el máximo apalancamiento, así que lo que ha hecho es que delineamos los aranceles el 2 de abril y luego dimos a los países varios días para pensarlo”.

Secretario del Tesoro Scott Bessent:

(Entrevista con Fox Business)

En La Declaración de Independencia de los Estados Unidos contra China, un manifiesto político publicado en Diario Las Américas en 2022, lancé un llamado histórico a cortar los lazos de dependencia que nos atan al régimen comunista y autocrático de Pekín. Advertí entonces sobre los peligros económicos, tecnológicos y geopolíticos que representaba el Partido Comunista Chino (PCCh). Ese documento sirvió como fundamento de mi primer libro sobre China y propuso una hoja de ruta para restaurar nuestra soberanía industrial, proteger nuestros mercados y reconstruir la grandeza americana desde adentro hacia afuera. Hice un llamado a romper con la dependencia tóxica que nos ata al gigante asiático para dejar de ser una neocolonia económica de China comunista. Todos estos años de trabajo arduo y de sonar las alarmas por fin dan fruto.

Hoy, tres años después, veo cómo esa visión empieza a hacerse realidad. El 3 de abril de 2025, el presidente Donald J. Trump proclamó el Día de la Liberación Económica, anunciando una nueva estrategia arancelaria que sitúa a China en el centro del tablero geoeconómico. Su declaración no solo evoca el espíritu de mi manifiesto, sino que adopta la misma nomenclatura, lógica política y visión estratégica. La Casa Blanca finalmente está escuchando.

A medida que la máquina económica de Pekín se tambalea, Estados Unidos emerge más fuerte y estratégicamente alineado que nunca. El colapso del modelo económico chino —basado en la especulación inmobiliaria, la sobreproducción industrial respaldada por el Estado y el robo sistemático de propiedad intelectual— ya ha comenzado. Y como principal potencia económica del mundo, Estados Unidos tiene la ventaja.

Fisuras estructurales en la economía china

Un sistema bancario frágil

El sistema bancario chino está peligrosamente apalancado con pasivos que alcanzan aproximadamente el 350% del PIB, muy por encima del nivel estadounidense (World Bank, 2023). Casi el 40% de los activos bancarios están vinculados a un sector inmobiliario en colapso, que ha caído entre 30% y 50% (IMF, 2023).

Un modelo habitacional roto

En las ciudades de primer nivel en China, el precio de la vivienda puede ser hasta 25 veces el ingreso medio, comparado con un máximo de 7 veces en EEUU durante la crisis subprime de 2008 (Bloomberg, 2023). Esto ha provocado una implosión demográfica con desplomes en los índices de matrimonio y natalidad (UN, 2023).

Dependencia de importaciones y vulnerabilidad energética

China importa 13 millones de barriles de petróleo al día, 40% de sus alimentos, y casi todo su gas natural licuado, pagados en dólares estadounidenses (EIA, 2023; FAO, 2023). Con una moneda no convertible y una cuenta de capital cerrada, esta dependencia la deja vulnerable a presiones monetarias y comerciales globales.

Aislamiento financiero

La inversión extranjera directa (IED) está cayendo en picada, mientras que los inversores institucionales estadounidenses se retiran discretamente (OECD, 2023). La mayoría de las acciones chinas cotizadas en EEUU se estructuran mediante Entidades de Interés Variable (VIEs), figuras legales ficticias que no otorgan ningún derecho sobre activos reales en China (SEC, 2023).

Desacoplamiento estratégico y resiliencia de EEUU

Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica mundial, generando el 25% del PIB global con apenas el 4% de la población mundial (World Bank, 2023). Bajo la doctrina America First del presidente Trump, EEUU está relocalizando cadenas de suministro críticas como la farmacéutica, energética y de tierras raras (White House, 2023).

Definiendo al adversario: Seguridad nacional primero

El Partido Comunista Chino (PCCh) ha sido identificado formalmente como la principal amenaza a la seguridad nacional de EEUU (U.S. DNI, 2023). Las cortes federales han respaldado medidas como la prohibición de TikTok, reconociendo que las plataformas digitales chinas son herramientas de guerra asimétrica (FCC, 2023).

Diplomacia arancelaria: el cerco económico a China

El presidente Trump ha lanzado una audaz estrategia para aislar económicamente a China mediante negociaciones arancelarias con más de 70 naciones. Esta estrategia, liderada por el secretario del Tesoro Scott Bessent, exige que los aliados:

Bloqueen los esquemas de transbordo chinos.

Rechacen la instalación de empresas chinas en su territorio.

Eviten absorber excedentes industriales chinos a cambio de reducciones arancelarias (Wall Street Journal, 2025).

Se trata de diplomacia económica en acción: EEUU ofrece acceso a su mercado a cambio de alineación estratégica.

Trump vs. Xi: la debilidad de China

Las exportaciones chinas hacia EEUU son en gran medida sustituibles. Ante los aranceles, los consumidores estadounidenses pueden optar por proveedores alternativos. El balance comercial de 2024 demuestra esta vulnerabilidad:

Recuadro exportaciones chinas.jpg

Sólo las tierras raras siguen bajo el dominio de China (90% de la producción mundial), pero EEUU ya trabaja en su diversificación en América Latina y Ucrania, como hemos señalado en escritos anteriores.

La ventaja estratégica de EEUU

La economía china se derrumba por dentro: deuda excesiva, desplome demográfico, un mercado inmobiliario fallido y creciente aislamiento geopolítico. En contraste, EEUU mantiene bases sólidas:

Estado de derecho y mercados de capital abiertos

Modernización industrial y militar

Centros de innovación y una población educada

Como sostiene el secretario del Tesoro Scott Bessent, la agenda America First ha dotado a la nación de dirección, apalancamiento y propósito.

El colapso ha comenzado, y EEUU prevalecerá

El modelo económico del Partido Comunista Chino está llegando a su punto de quiebre. La combinación de deuda insostenible, una burbuja inmobiliaria colapsada, una crisis demográfica y su creciente aislamiento internacional ha debilitado sus cimientos estructurales. Las ambiciones globales del régimen de Xi Jinping, lejos de consolidarse, se están derrumbando bajo el peso de sus propios errores estratégicos.

Mientras tanto, Estados Unidos avanza con paso firme: reafirma su liderazgo económico, refuerza su soberanía industrial y forja una coalición internacional que comparte sus principios de libertad, seguridad y prosperidad.

Con visión estratégica, poder económico y voluntad política, América lidera el mundo libre hacia una nueva era. Y lo hará desde la cima. Estados Unidos no sólo resistirá: vencerá.

*El Dr. Rafael Marrero es economista, fundador y director ejecutivo del nuevo think tank conservador Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2), cuyo enfoque apunta hacia Latinoamérica. Es autor de los bestsellers internacionales América 2.0- La Guerra de Independencia de EE. UU. Contra China (2022) y La Última Frontera: Crónica de la Resistencia de EE. UU. Contra la China Comunista (2025), disponibles en Amazon.