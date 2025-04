Tiroteo familiar en Miami-Dade deja un muerto y dos heridos, incluido el agresor

El hecho se registró, este jueves 24 de abril, poco antes de la 1:30 pm, en el concesionario Priced Right Motors, ubicado en el 7321 de la calle 45 del suroeste, en las inmediaciones de Tropical Park. Según las autoridades, el tiroteo tuvo lugar tras una confrontación entre miembros de una misma familia motivada por temas privados. El atacante, identificado como el medio hermano de la víctima mortal, abrió fuego durante el altercado.

“El primer herido, identificado como el medio hermano del sospechoso, lamentablemente falleció. La segunda víctima se encuentra en condición estable, y el agresor está en estado crítico”, detalló Cordero-Stutz.

La sheriff explicó que, al llegar al lugar, los agentes se enfrentaron al atacante, lo que derivó en un intercambio de disparos. “Por tratarse de un tiroteo que involucró a agentes del orden, el caso está siendo investigado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE)”.

Pelea doméstica

“Esta es una situación desafortunada de carácter doméstico, no se trata de un acto de violencia aleatorio. Agradecemos que no haya habido más víctimas y que nuestros oficiales no hayan resultado heridos”, añadió la funcionaria.

En respuesta al suceso, unidades del SWAT y de la Patrulla de Carreteras de Florida acordonaron el área y evacuaron a empleados y clientes de negocios cercanos, entre ellos el centro de bateo Hitting .365, la tienda Lawnmowers R US y el gimnasio All Purpose Training. Testigos relataron haber visto personas saliendo con las manos en alto y reportaron escenas de sangre en el suelo.

El tráfico en la zona fue interrumpido temporalmente, aunque no se reportaron víctimas ajenas a la disputa familiar. Las autoridades continúan investigando el trasfondo del conflicto.

