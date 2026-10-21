EEUU retira a personal diplomático de Arabia Saudita por escalada de ataques

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este miércoles la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y de sus familiares de Arabia Saudíta, debido a los ataques hutíes contra el país árabe y al riesgo de una escalada, informó un portavoz del Departamento de Estado.

"Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudí, incluidos ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas, que han provocado víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes", indicó la fuente.

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El Departamento de Estado advirtió que "existe el riesgo de que estas hostilidades se intensifiquen rápidamente, incluso más allá de la zona inmediata".

"La seguridad y el bienestar del personal del Departamento y de sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad; por ello, continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y brindarles apoyo durante su regreso a los Estados Unidos", añadió la cartera en un comunicado.

Muertos y heridos por los restos de un dron

Al menos dos personas murieron este miércoles y otras dos resultaron heridas por los restos de un dron interceptado que fue lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Riad no atribuyó el ataque a ningún grupo y, hasta el momento, los rebeldes hutíes de Yemen no lo han reivindicado.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí, que interviene en Yemen desde 2015, informó horas antes que sus defensas aéreas habían interceptado drones tanto en el este como en el sur del país, aunque no ofreció detalles.

Los hutíes intensifican sus operaciones

Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí desde comienzos de octubre y han atacado distintas instalaciones energéticas y civiles del país árabe, como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde decenas de personas han muerto o resultado heridas desde principios de mes.

FUENTE: Con información de EFE