México marca una línea roja en la negociación comercial con EEUU: el narcotráfico queda fuera

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, interviene durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía de México , Marcelo Ebrard, aseguró que, pese los constantes señalamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el problema del narcotráfico en su país, el tema no se discute ni ha afectado, hasta ahora, la mesa de negociación del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Más o menos llevamos como unas 115 reuniones, y en las 115 reuniones hasta el día de hoy, me refiero a de Comercio, Tratado 232, nunca me han planteado ese tema (narcotráfico) porque está en otra mesa. Lo que es comercio e inversión es lo que nosotros estamos viendo", dijo Ebrard a los medios de comunicación el martes. Las afirmaciones fueron hechas luego de una reunión ante la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado mexicano.

A juicio del funcionario, "la relación de México con Estados Unidos es tan larga, tan amplia, que no podrías tener un avance de ninguna especie, ni le conviene a ninguno de los dos países de estar mezclando todos los temas".

El secretario de Economía también esgrimió: "Traemos tema ambiental, tema de agua, tema de migración, no todo es problema, hay unas que sí es problema y otras que no. Es la relación más compleja en el mundo, no creo que haya dos países que tengan tantos temas al mismo tiempo".

Marcelo Ebrard, quien fue canciller de México, sostuvo que el T-MEC tiene una agenda específica en temas de comercio, inversión, energía y condiciones laborales.

Sanciones a narcos

El Gobierno de los Estados Unidos anunció este el 13 de octubre sanciones económicas contra cuatro individuos y 11 entidades relacionadas con el Cartel del Noreste de México, designado organización "narcoterrorista", por lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro publicó en un comunicado en su página web los nombres de los sancionados. Refirió al empresario Gamaliel Garza y a nueve de sus empresas en Tamaulipas por favorecer al Cartel con apoyo financiero, así como a su hijo Gamaliel Garza Elías por proporcionar fondos a campañas electorales de los candidatos a cargos de México promovidos por el Cartel.

EEUU señaló al sancionado Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, como el jefe de plaza de la organización criminal en la ciudad de Nuevo Laredo.

Tras el anuncio, el Ejecutivo de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera informó el bloqueo de 15 cuentas vinculadas a operaciones de lavado de dinero relacionadas con el referido Cartel.

FUENTE: Con información de EFE