martes 20  de  octubre 2026
ACUERDOS

Ucrania plantea una reunión trilateral con EEUU y Rusia para abordar "el fin de la guerra"

El presidente ucraniano confirmó que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff viajará a Moscú para continuar las gestiones diplomáticas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras una reunión sobre la situación en Ucrania, el 20 de octubre de 2026 en Oslo. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras una reunión sobre la situación en Ucrania, el 20 de octubre de 2026 en Oslo. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)

Por María Graterol

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sostuvo este martes en Oslo conversaciones con enviados del mandatario estadounidense, Donald Trump, para avanzar hacia una posible reunión trilateral con el gobernante ruso, Vladimir Putin, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viajará este miércoles a Moscú para reunirse con Putin, mientras que Jared Kushner, yerno del presidente Trump, participará en las gestiones por videoconferencia, informó un funcionario de Estados Unidos.

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Zelenski calificó las conversaciones de "muy productivas y constructivas" y confirmó que Witkoff viajará a Rusia para continuar el proceso diplomático.

"Acuerdos estratégicos"

"Veamos qué tiene que decir Putin", expresó el mandatario ucraniano durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Ambos dirigentes también participaron en las conversaciones con Witkoff y Kushner, quien intervino por videoconferencia.

Zelenski agradeció a quienes "apoyan a Ucrania y defienden la paz" y señaló que su gobierno trabaja con sus socios europeos para presentar propuestas que permitan avanzar hacia un acuerdo.

"Tenemos algunas ideas claras sobre cómo alcanzar la paz. Y estamos unidos a nuestros socios europeos en este esfuerzo, y queremos que los estadounidenses transmitan estas ideas a los rusos", manifestó.

El mandatario de Ucrania, destacó la importancia de una posible reunión entre los líderes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia para abordar los asuntos que requieren decisiones al más alto nivel.

"Una de las ideas importantes es avanzar hacia una posible reunión trilateral de los líderes para abordar las cuestiones que solo ellos pueden resolver", afirmó.

"Tregua energética"

Zelenski aseguró que Kiev continúa buscando una solución al conflicto, iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. También señaló que Putin rechazó la propuesta de tregua energética anunciada por Trump, que el gobierno ucraniano respaldó inicialmente.

"Ucrania apoyó de inmediato la propuesta estadounidense de un alto el fuego energético. Pero Rusia respondió continuando con sus ataques", declaró.

El mandatario reiteró que Ucrania está dispuesta a abstenerse de atacar instalaciones sensibles del sector energético ruso si Moscú deja de atacar la infraestructura energética ucraniana.

"Hemos ofrecido diferentes opciones. Estamos dispuestos a no atacar puntos sensibles del sector energético ruso si Rusia deja de atacar los nuestros", sostuvo.

Las gestiones diplomáticas continúan mientras Ucrania busca que Estados Unidos transmita sus propuestas a Moscú y promueva un encuentro entre los tres líderes para abordar los asuntos relacionados con el fin de la guerra.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

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