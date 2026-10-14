miércoles 14  de  octubre 2026
DESMENTIDO

FBI niega que su director esté de visita en Rusia

Altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) informaron que Kash Patel participaba en un acto en una universidad de Virginia, en Estados Unidos

El director el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Cash Patel, en una conferencia de prensa junto al secretario de Justicia Todd Blanche.

El director el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Cash Patel, en una conferencia de prensa junto al secretario de Justicia Todd Blanche.

Por Leonardo Morales

El FBI negó el miércoles un reporte de algunos medios estadounidenses que afirmaron que su director, Kash Patel, estaba de visita en Rusia.

Altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) informaron que Patel se encontraba en un acto en una universidad de Virginia, en Estados Unidos.

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La cadena MS Now, a quien el presidente Trump ordenó retirar el acceso a la Casa Blanca por todas las mentiras que se inventan en sus reportes, indicó que Patel había aterrizado en Rusia para una reunión programada apenas semanas antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato.

Ya esta campaña mediática se hace conocida por los estadounidenses cuando de forma falsa y calumniosa se quiso vincular a Trump y su campaña con la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2026. Al parecer, la película regresa al mismo escenario, pero en momentos diferentes y cuando los republicanos se aprestan a mantener el control de las dos Cámaras del Congreso de EEUU.

Misión de la izquierda: sembrar dudas con información falsa

Pero el FBI afirmó en una publicación en X que la información era falsa: "Aquí es donde está realmente Kash Patel... Liberty U, en un evento de reconocimiento a las fuerzas del orden".

Un video publicado el miércoles en YouTube por una filial de ABC mostraba a Patel hablando en un panel en la Facultad de Derecho de la Liberty University, en Lynchburg, Virginia.

La especulación de que Patel pudiera viajar a Moscú ha circulado desde que el medio Politico, otro de los expulsados de la Casa Blanca, señalara en julio de que el jefe del FBI planeaba un viaje a Rusia, probablemente a mediados de octubre.

Otra de las especulaciones de estos medios "comprados" por la extrema radical que axfixia en los últimos años al Partido Demócrata.

El debate se produce días después de que el presidente Donald Trump dijera que su homólogo ruso Vladimir Putin quería alcanzar un acuerdo sobre la guerra en Ucrania, al acusar al líder ucraniano Volodimir Zelenski de resistirse a un compromiso.

Trump plantea que Zelenski -que ya venció su período legítimo presidencial- debe ser reemplazado por un líder con una visión geopolítica realista y consecuente con el futuro de Ucrania.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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