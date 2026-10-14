Fiscalía de EEUU fija audiencia para nuevas acusaciones a Nicolás Maduro y Cilia Flores

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).

NUEVA YORK.- El juez federal estadounidense Alvin Hellerstein fijó para este jueves 15 de octubre una audiencia en Nueva York en la que el exdictador depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán responder a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas presentados por la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Según la orden emitida este miércoles por el magistrado y publicada en el expediente judicial, la audiencia comenzará a las 11:00 de la mañana, hora local (15:00 GMT), y estará centrada en los cargos incluidos en la acusación actualizada contra ambos.

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Nuevos cargos amplían la imputación

La Fiscalía de EEUU incorporó hace una semana cargos de conspiración para cometer torturas contra Maduro y Flores. Además, extendió a la esposa del dictador depuesto la imputación por narcoterrorismo, que anteriormente solo recaía sobre él.

Ambos también enfrentan cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

De acuerdo con la acusación actualizada, el régimen chavista infligió torturas a opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses. El documento sostiene que estas prácticas formaron parte de una estrategia de “represión y torturas” destinada a mantener a Maduro en el poder durante años.

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La acusación por narcoterrorismo

En relación con los cargos por narcoterrorismo, Estados Unidos sostiene que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer “cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína”, con la intención de proporcionar “valor económico” a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.

Las imputaciones forman parte del proceso penal que ambos enfrentan en territorio estadounidense.

Permanecen detenidos en Nueva York

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia de este jueves permitirá abordar formalmente los nuevos cargos. En esta etapa, los acusados tienen derecho a declararse culpables o no culpables de las imputaciones presentadas en su contra.

El juicio está programado para junio de 2027. Antes de esa fecha, el próximo 17 de noviembre, Hellerstein tiene previsto examinar una solicitud de la defensa para desestimar los cargos con base en la inmunidad soberana, argumento al que se ha opuesto la Fiscalía estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE y Redes Sociales