Radicalismo en el Partido Demócrata desafía la política tradicional de EEUU

Abdul El-Sayed, el candidato demócrata radical musulmán a un puesto en el Senado federal por Michigan

La elección de Abdul El-Sayed como candidato por el Partido Demócrata al Senado de EEUU representa el auge del ala izquierda radical dentro de esa organización política.

El Sayed, cuyo nombre completo es Abdulrahman Mohamed El-Sayed, de 41 años de edad, es musulmán radical socialista, y tendría probabilidades de llegar a la Cámara Alta en Washington por Michigan, de acuerdo con algunas encuestadoras de tendencia de izquierda.

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En ese estado derrotó en las primarias de su partido a la congresista moderada Haley Stevens por un estrecho margen, según se informó. “Su propia rival derrotada ha dicho que va a colaborar con él”, según medios de prensa.

Elecciones de noviembre

En noviembre, el candidato de la ultraizquierda se enfrentará al republicano Mike Rogers por el estado que ha sido tradicionalmente demócrata, pero donde Trump ganó con clara ventaja de votos las presidenciales de 2016 y 2024.

En la primera elección, el actual Presidente fue el primer republicano en ganar en los centros electorales en 28 años.

De quedar electo, El-Sayed, epidemiólogo estadounidense hijo de inmigrantes egipcios, representaría un nuevo integrante

El-Sayed lideraría junto a Mamdani un frente de oposición a Israel en un modelo islámico extremista basado en la guerra abierta al mundo occidental, lo que ocurre en estos momentos en varios países de Europa como el Reino Unido, Francia, España, Alemania e Italia, donde la presidenta Giorgia Meloni le ha puesto freno.

Izquierda frente a la política exterior

El musulmán [procomunista] ha centrado su campaña en ataques de difamació del estado israelí y su histórica ofensiva en Medio Oriente contra el régimen de los ayatolás en Irán y los grupos terroristas, entre los que figuran Hamás y Hezbolá en Líbano.

No sólo critica al gobierno de Trump por la guerra en Gaza, sino que plantea reducir desde el Senado toda la ayuda militar al primer ministro Benjamín Netanyahu, sin que haya hecho mención a la masacre del 7 de octubre contra asentamientos israelíes por parte del grupo terrorista Hamás con un saldo de más de 1.200 muertos (la gran mayoría jóvenes y adolescentes que participaban en un concierto). También tomó de rehenes a 254 personas. Decenas de ellas fueron torturadas salvajamente hasta su muerte, y otras fallecieron por enfermedades sin atención médica.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, El Sayed llegó a equiparar moralmente al Ejecutivo israelí con los líderes de Hamás.

El candidato "demócrata" radical y musulmán ha negado tener vínculos con los Hermanos Musulmanes, organización islamista designada terrorista por Washington.

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FUENTE: Con información de FoxNews; abc.es; red Instagram