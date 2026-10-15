jueves 15  de  octubre 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por servicios a Irán

El secretario de Estado Marco Rubio acusó al régimen castrista de "operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas —incluido el régimen genocida iraní, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo— con el fin de atacar a Estados Unidos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante un acto a principios de septiebre.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante un acto a principios de septiebre.

AFP
Por Leonardo Morales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves sanciones contra el estatal Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA), al que acusa de prestar servicios al banco iraní Karafarin.

Rubio acusó en un comunicado al régimen socialista de "operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas —incluido el régimen genocida iraní, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo— con el fin de atacar a Estados Unidos".

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"El presidente Trump fue absolutamente claro", dijo Rubio sobre lo que denominó "fuerzas extrahemisféricas" que pretenden esparcir influencias "antiamericanas" en la región.

Además, explicó que esta medida se suma a otras de las acciones que el Departamento del Tesoro mantiene contra actores financieros iraníes.

Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba abarcan desde hace años medidas económicas, comerciales, financieras y migratorias que se ha endurecido desde enero en un contexto de creciente presión de Washington sobre el régimen castrista de La Habana para propiciar un cambio político.

Washington amplió su estrategia en los últimos meses con sanciones contra el designado gobernante, Miguel Díaz-Canel, la familia de Fidel Castro, la petrolera estatal CUPET, ministerios y entidades estatales.

El vocero de la dictadura castrista, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles a Rubio, de "chantajear" a varios países para que modifiquen su voto contra el embargo de Washington, durante las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas previstas para el día 28.

FUENTE: Con información de EFE.

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