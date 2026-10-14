miércoles 14  de  octubre 2026
AMENAZA

Trump advierte que un Irán con armas nucleares podría atacar a EEUU y Medio Oriente

"Durante muchos años se les ha considerado el principal patrocinador estatal del terrorismo. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían en 24 horas", dijo Trump

El presidente de los EEUU, Donald Trump, habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Internacional Laughlin/Bullhead en Bullhead City, Arizona, el 14 de octubre de 2026.

El presidente de los EEUU, Donald Trump, habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Internacional Laughlin/Bullhead en Bullhead City, Arizona, el 14 de octubre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump, alertó nuevamente este miércoles de que si Irán logra construir armas nucleares, podría atacar a Medio Oriente y a la costa oeste de Estados Unidos y calificó a sus líderes de "gente loca", durante un mitin en Arizona marcado por críticas a la gobernadora estatal y a la representante musulmana por Minnesota, Ilhan Omar, investigada por sus finanzas y presunto fraude migratorio.

"Primero derrotarán a Medio Oriente y luego empezarán a atacarnos en la costa oeste. Atacarán a Europa porque están locos. Son gente loca", dijo Trump durante un acto proselitista en Bullhead City, en el estado bisagra de Arizona, en el oeste del país.

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El mandatario justificó así su intervención en la nación islámica, al argumentar que tenía que asegurarse de que "no tuvieran un arma nuclear".

"Como saben, durante muchos años se les ha considerado el principal patrocinador estatal del terrorismo. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían en 24 horas", agregó el jefe de Estado.

La semana pasada, durante un mitin en Nebraska, Trump provocó una ola de críticas por afirmar que Irán podía destruir Los Ángeles y San Diego.

La "falla temporal"

También reiteró que la candidata demócrata perdió las elecciones a gobernadora de 2022 ante la republicana Kari Lake, al hacer referencia a la falla temporal que registraron algunas de las máquinas de votación en el condado de Maricopa en las pasadas elecciones generales, en las que Trump logró la reelección frente al demócrata Joe Biden.

"Teníamos a una candidata maravillosa, y todas esas máquinas estaban averiadas el día de las elecciones (...) ¡Qué elecciones tan amañadas!", añadió Trump.

A su vez, aprovechó para volver a atacar a la representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, cuya casa fue registrada por agentes federales el pasado lunes.

Omar enfrenta una investigación federal por su declaración patrimonial, lo que abre un nuevo capítulo en la polémica en torno a los activos multimillonarios de esta demócrata de Minnesota, de los que ya se había informado anteriormente.

La fiscal federal Jeanine Pirro dijo a Fox News que su oficina estaba analizando la información financiera de Omar debido al astronómico crecimiento de las empresas vinculadas a su esposo, Tim Mynett.

También es investigada por presunto fraude migratorio.

El allanamiento estuvo a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el brazo investigador de la agencia de inmigración estadounidense, según Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el caso.

De acuerdo con los informes, la operación está relacionada con una investigación penal por fraude vinculada a documentación de inmigración presentada en nombre de Omar, nacida en Somalia, por su difunto padre cuando ella era niña, en la que presuntamente se habría cometido fraude al tramitar el ingreso de la familia a Estados Unidos. Omar nació en Somalia en 1982, llegó al país a los 12 años como refugiado en 1995 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, supuestamente a los 17 años. Pero Omar habría registrado en Minnesota que nació en 1981. Las cuentas sobre su edad no encajan, de acuerdo con la investigación.

Crimen y angustia

En Somalia, país donde nació la candidata, "lo único que tienen es crimen y angustia (...) Van por ahí disparándose unos a otros. Ella vino a este país y dijo: 'Tengo derechos constitucionales. Tengo derecho constitucional a estar en este país", dijo.

La visita de Trump al estado del Gran Cañón se produce en medio de la campaña electoral de cara a las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre, en la que el mandatario republicano busca impulsar a los candidatos de su partido en una contienda difícil como él mismo ha admitido.

El día coincidió con el cumpleaños del activista conservador Charlie Kirk, quien residía en este estado y se consagró como una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), hasta que en septiembre del año pasado fue asesinado de un disparo mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley, un crimen de odio por su línea conservadora.

FUENTE: Con información de EFE y Fox News

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