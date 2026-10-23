viernes 23  de  octubre 2026
FLORIDA

"Nos ocuparemos de Cuba": Trump anuncia sus planes para la isla tras la guerra en Irán

El presidente hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con mayor población de origen cubano

El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña en la Alico Arena, Universidad de Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026.&nbsp;

El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña en la Alico Arena, Universidad de Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. 

AFP
Por Julián Varela

MIAMI — El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes en un mitin electoral en Florida que los buques de Estados Unidos "pasarán" por Cuba tras la guerra en Irán y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

"Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán; esos hermosos barcos pasarán por Cuba; haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo", comentó el mandatario en un evento electoral en Fort Myers, en la costa oeste de Florida.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
ELECCIONES 2026

Trump no aparece en la boleta de Florida, pero se juega mucho: esta es la razón de su campaña
Un coche pasa frente a un negocio privado con paneles solares en La Habana el 19 de octubre de 2026.
Economía

Cuba dispara sus importaciones desde EEUU a niveles récord pese a las sanciones de Washington

Trump hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con la mayor población de origen cubano en Estados Unidos.

"Él quiere saber qué pasa con Cuba. Por favor, denme un respiro. Denme un descanso. No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala", señaló.

"Rubio lo resolverá"

El mandatario sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos puede "simplemente poner" a Rubio "ahí, y él lo resolverá", al llamarlo "un gran sujeto".

Durante sus comentarios, el presidente citó el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que en enero derivó en la captura del depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York, cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, entre otros.

"Capturamos y llevamos ante la justicia al dictador prófugo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ahora está a la espera de juicio. Y ganamos la guerra en Venezuela en un solo día, y ahora estamos trabajando con ellos para producir millones y millones de barriles de petróleo a la semana", manifestó.

Trump ha elevado la presión a La Habana durante su mandato, con sanciones a empresas que Washington vincula con el Gobierno de la isla y un cerco energético para impedir que Cuba importe combustible.

Las declaraciones de Trump se producen en plena campaña electoral en Florida, donde las autoridades anunciaron el lunes una orden de arresto contra el exdictador cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de la organización estadounidense Hermanos al Rescate, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.

“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos”, sostuvo el fiscal general de Florida, James Uthmeier, tras defender la decisión de emprender acciones judiciales tres décadas después de ese crimen.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump acusa a candidato demócrata al Senado de vínculos con los Hermanos Musulmanes

La Esquinita de Reme

Márquez Sterling, de nuevo en la ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Policía investiga las causas del hecho.
ATAQUE

Colombia: estalla carro bomba y deja a cuatro mujeres heridas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Tensión en Miami-Dade: alcaldesa exige respuestas a la sheriff por la seguridad de los funcionarios

La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida 
PREMIOS

Latin Billboard 2026: conoce la lista completa de ganadores

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Rodríguez Zapatero no convence y la fiscalía ordena invertigarlo por malversación por joyas ocultas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
ELECCIONES 2026

Trump no aparece en la boleta de Florida, pero se juega mucho: esta es la razón de su campaña

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Tensión en Miami-Dade: alcaldesa exige respuestas a la sheriff por la seguridad de los funcionarios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña en la Alico Arena, Universidad de Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. 
FLORIDA

"Nos ocuparemos de Cuba": Trump anuncia sus planes para la isla tras la guerra en Irán

Imagen referencial.
Policía bajo investigación

Agente encuentra a un hombre muerto y ahora lo acusan de quedarse con su casa en Broward

La Armada de EEUU que participa el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
MEDIO ORIENTE

Diplomático: "EEUU podría atacar al régimen terrorista de Irán este fin de semana"

Hialeah crea nueva unidad para controlar a los conductores agresivos. 
MULTAS POR CORRER

Hialeah presenta nueva unidad policial contra conductores agresivos