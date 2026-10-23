viernes 23  de  octubre 2026
Elecciones

Trump acusa a candidato demócrata al Senado de vínculos con los Hermanos Musulmanes

El mandatario afirmó que añadió que Abdul El-Sayed es un "yihadista vicioso y violento" y que "no tiene cabida en nuestro gobierno"

El candidato musulmán al Senado por el Partido Demócrata, Abdul El-Sayed.

El candidato musulmán al Senado por el Partido Demócrata, Abdul El-Sayed.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este viernes que el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, es parte de los Hermanos Musulmanes, organización designada como grupo terrorista extranjero en noviembre de 2025 por sus vínculos con el grupo terrorista Hamás.

Trump, que realizó estas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia un mitin electoral en Fort Myers (Florida), añadió que El-Sayed es un "yihadista vicioso y violento" y que "no tiene cabida en nuestro gobierno".

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Estas declaraciones se producen a poco más de una semana de que se celebren las elecciones de medio mandato y llegan antes de que este fin de semana Michigan se convierta en protagonista de la campaña electoral en Estados Unidos.

Para el sábado, está previsto que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, acuda a un acto de campaña en la capital del estado de Michigan, Detroit, con el candidato musulmán El-Sayed para mostrarle su apoyo e impulsar su candidatura al Senado; mientras que el domingo será el propio Trump quien tendrá allí un mitin, esta vez en Port Huron.

Michigan se ha convertido en un estado clave en la reñida batalla entre demócratas y republicanos por el control del Senado.

¿Primer senador musulmán?

El-Sayed, que sería el primer senador musulmán si ganara, se enfrenta al exrepresentante republicano Mike Rogers, sin que la contienda arroje aún un claro favorito.

El candidato demócrata a senador, que ha emergido como una de las figuras más visibles de la extrema izquierda que controla el Partido Demócrata, es uno de los candidatos que concentran la atención nacional en estas elecciones debido a la amenaza del avance de musulmanes para cargos públicos. El-Sayed es señalado por su conexión con los Hermanos Musulmanes.

De hecho, en el último debate televisado entre los dos candidatos al Senado, el republicano Rogers volvió a plantear las supuestas conexiones de El-Sayed con esta organización.

También, en un encuentro con votantes en Michigan el pasado 17 de octubre, un hombre increpó a El-Sayed desde el público y le gritó: "Abdul, ¿repudias a los Hermanos Musulmanes?".

El candidato a senador respondió: "sí, absolutamente" y añadió que, si hacía esa insinuación, suponía que "porque soy musulmán, de algún modo tendría lealtad a algo que no fuera nuestra Constitución".

El-Sayed recordó entonces las dudas que se habían planteado sobre la lealtad de John F. Kennedy por ser cristiano católico y aseguró que no se presentaba al Senado para "ser un senador musulmán": "Me presento al Senado de Estados Unidos y resulta que soy musulmán".

FUENTE: Con información de EFE

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