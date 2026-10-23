Trump no aparece en la boleta de Florida, pero se juega mucho: esta es la razón de su campaña

MIAMI. — Donald Trump no será candidato en las elecciones del 3 de noviembre, pero tiene mucho en juego. La elección de aliados en el Congreso será clave para impulsar la agenda presidencial, mientras las contiendas estatales pondrán a prueba la fuerza del Partido Republicano durante el segundo mandato del mandatario.

Con ese trasfondo, el Presidente tiene previsto encabezar este viernes 23 de octubre un mitin en Fort Myers, cuando faltan once días para los comicios y numerosos floridanos ya participan en la votación anticipada.

ELECCIONES Trump pone más de $400 millones sobre la mesa para impulsar a los republicanos en las elecciones

La convocatoria oficial fija su intervención para las 2:00 p. m. en Alico Arena, dentro del campus de Florida Gulf Coast University, con apertura de puertas a las 10:30 a. m. El acto está financiado por Trump 47 Committee.

Una elección que también mide al presidente

Aunque Trump no figure en la boleta, las elecciones de medio término determinarán la composición de la Cámara de Representantes y renovarán parte del Senado. Una mayoría favorable facilita la aprobación de leyes y nombramientos, mientras una oposición fortalecida puede frenar iniciativas y ampliar las investigaciones sobre su Gobierno.

En Florida, dos de las principales figuras republicanas que buscan el respaldo de los electores son Byron Donalds, candidato a gobernador frente al demócrata David Jolly, y Ashley Moody, quien disputa el Senado federal contra Angie Nixon.

Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida sitúa a Donalds con 49% de intención de voto y a Jolly con 47%. Moody obtiene 49%, frente a 45% de Nixon. En julio, el mismo centro había registrado ventajas republicanas de cinco y ocho puntos, respectivamente.

El estudio consultó a 1.471 probables votantes entre el 12 y el 19 de octubre y tiene un margen de error general de 2,81 puntos porcentuales. Sus resultados describen preferencias durante ese período y no anticipan con certeza el desenlace electoral.

Convertir el entusiasmo en participación

La visita de Trump ofrece una oportunidad para movilizar a los simpatizantes republicanos mientras todavía pueden acudir anticipadamente a las urnas. En una competencia estrecha, la asistencia efectiva de los electores puede pesar tanto como la capacidad de atraer nuevos apoyos.

El sondeo de la universidad identifica una ventaja de entusiasmo para los candidatos republicanos. Entre quienes prefieren a Donalds, 77% expresa un respaldo fuerte, frente a 67% entre los seguidores de Jolly. En la elección senatorial, las proporciones son 79% para Moody y 75% para Nixon.

Sin embargo, los independientes favorecen a Jolly por 16 puntos y a Nixon por 15, según esa medición. Sean Freeder, director académico del laboratorio que realizó la encuesta, considera que la participación será determinante para ambas contiendas.

El costo de vida añade otra presión. Los encuestados están prácticamente divididos sobre cuál candidato a gobernador inspira mayor confianza para afrontar ese problema, con 43% para Jolly y 42% para Donalds.

Para Trump, el desafío consiste en trasladar su capacidad de convocatoria a las candidaturas republicanas. Su nombre estará ausente de la boleta, pero el resultado influirá en el respaldo político con el que gobernará durante los próximos dos años.