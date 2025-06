¿Planea celebrar este 4 de julio? Revise aquí las mejores opciones

Miami

Uno de los principales puntos de celebración será Bayfront Park, en el centro de Miami, donde miles de personas se congregarán desde temprano para disfrutar de conciertos, puestos de comida y un ambiente festivo. Según The Miami Guide, el esperado espectáculo de fuegos artificiales sobre la bahía de Biscayne comenzará a las 9:00 p.m (Hora local), con acceso gratuito.

Otro evento destacado se desarrollará en Altos del Mar Park, en Miami Beach, donde a partir de las 5:00 p.m (hora local), habrá juegos interactivos, presentaciones musicales y un show sincronizado de drones y fuegos artificiales. Reseñó el portal de noticias Greater Miami & Miami Beach, quien confirmó que el evento también será de entrada libre y contará con medidas de seguridad reforzadas.

Para quienes prefieran un ambiente más relajado, Peacock Park, en Coconut Grove, ofrecerá una tarde de picnic comunitario con música local, actividades para niños y un despliegue de fuegos artificiales al anochecer.

En el ámbito privado, el lujoso The Elser Hotel, frente a Bayfront Park, anunció un evento exclusivo para sus huéspedes con música en vivo, gastronomía y acceso a su rooftop para disfrutar del show con una vista privilegiada.

Washington

También ofrecerá sus emblemáticos festejos del 4 de julio con un itinerario cargado de tradición y patriotismo. Las celebraciones arrancan a las 9a.m (hora local), frente al National Archives con lecturas de la Declaración de Independencia, seguidas por el National Independence Day Parade a lo largo de Constitution Avenue entre la 7.ª y 17.ª.

Desde el Capitolio, el famoso concierto gratuito A Capitol Fourth reunirá a la Orquesta Nacional y artistas invitados, culminando con un espectáculo pirotécnico sobre el Reflecting Pool a partir de las 21:09p.m (hora local). Además, en vecindarios como Capitol Hill, Palisades y Takoma Park se realizarán eventos paralelos, y habrá funciones de fuegos artificiales en parques de los alrededores, como Bowie o Great Falls .

Nueva York

También se prepara para una celebración memorable con el regreso de los fuegos artificiales de Macy’s en el East River el 4 de julio a las 20:00p.m (hora local), lanzados desde varias barcazas cerca del Brooklyn Bridge, ofreciendo espectáculos sincronizados desde Manhattan, Bronx, Queens y Coney Island .

Quienes buscan una experiencia diferente pueden optar por el crucero “Macy’s Fireworks Extravaganza” que zarpa desde Brooklyn Bridge Park con vistas privilegiadas del espectáculo.

Además, para escapar de las multitudes, barrios costeros y parques de Nueva Jersey y Connecticut contarán con funciones adicionales en las noches del 3 y 4 de julio.

Recomendaciones

Llegar temprano: Algunos parques abrirán desde las 3:00 p.m. y se esperan multitudes.

Use transporte público: Se recomienda el Metrorail, Metromover o bicicleta para evitar congestión.

Hidratación y protección solar: Lleve agua, protector solar y sombrero; el calor puede ser extremo.

Respete los cordones de seguridad: Siga las indicaciones de la policía y los organizadores.

Evite llevar fuegos artificiales propios: Solo están autorizados los shows oficiales por motivos de seguridad.

Valores fundacionales

El 4 de julio es una fecha de profundo significado para los Estados Unidos, pues conmemora la firma de la Declaración de Independencia en 1776, cuando las trece colonias rompieron oficialmente los lazos con el Imperio británico. Esta jornada no solo celebra el nacimiento de una nación libre y soberana, sino que también representa los valores fundacionales del país: libertad, democracia y unidad.

Es por ello, millones de estadounidenses participan cada año en desfiles, conciertos, reuniones familiares y espectáculos de fuegos artificiales, reafirmando su identidad nacional y el legado histórico que dio origen a la república.

FUENTE: Con información de: THE MIAMI GUIDE/ The Official Website of Greater Miami & Miami Beach/ THE ELSER/washingtonparent/