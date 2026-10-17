sábado 17  de  octubre 2026
Elecciones

Trump acusa a demócratas de provocar invasión migratoria, pide votar republicano

Trump pidió el voto a los republicanos de Kentucky "como si yo estuviera en la boleta" electoral, para impedir que eso vuelva a ocurrir la invasión migratoria

El presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Truist Arena en Highland Heights, Kentucky, el 17 de octubre de 2026.

El presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Truist Arena en Highland Heights, Kentucky, el 17 de octubre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

NUEVA YORK - El presidente Donald Trump acusó al Partido Demócrata de provocar una invasión de migrantes durante el gobierno de Joe Biden y de permitir el ingreso de millones de personas, una situación que considera que volvería a ocurrir si los demócratas ganan las elecciones de medio mandato en noviembre próximo.

Durante un extenso discurso en Kentucky, adonde viajó para respaldar a sus candidatos republicanos, el presidente Donald Trump centró buena parte de su mensaje en advertir a los electores de que una victoria demócrata en las elecciones de medio término supondría la llegada de más inmigrantes indocumentados y un aumento del costo de vida como ocurrió durante la administración Biden.

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Entre los candidatos que apoya figuran el representante Andy Barr, que busca ocupar el escaño del senador Mitch McConnell, quien se retira, y Ed Gallrein, aspirante a la Cámara de Representantes por el cuarto distrito electoral.

Trump, recibido con entusiasmo por sus seguidores, que gritaban "USA", volvió a prometer 5.000 dólares a los votantes si los republicanos revalidan su mayoría en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Trump entra de lleno en la campaña

Durante su discurso, responsabilizó al último gobierno demócrata de la peor inflación en la historia de Estados Unidos, de los precios más altos de la energía y del mayor déficit comercial, además de asegurar que 25 millones de personas entraron al país a través de la frontera procedentes de distintas partes del mundo.

"Fue como una invasión militar y si ganan la elección de mitad de mandato lo volverán a hacer", advirtió en el Truist Arena, en el campus de la Universidad del Norte de Kentucky, a los que pidió su voto "como si yo estuviera en la boleta" electoral, para impedir que eso vuelva a ocurrir.

El mandatario, que volvió a llamar "héroes" a los agentes migratorios que realizan los operativos, ha entrado de lleno en la campaña electoral en un intento de impedir que los republicanos pierdan el control de la Cámara y el Senado ante el avance de los candidatos demócratas.

"Todavía nos estamos deshaciendo de lo peor de lo peor", afirmó sobre las masivas deportaciones en un discurso en el que también arremetió contra los demócratas socialistas, que cuentan con candidatos en varios estados al Congreso y legislaturas locales.

Aseguró que los inmigrantes llegaron de todas partes cuando el Congo y Suramérica vaciaron sus cárceles. "Eran narcotraficantes, vinieron de instituciones psiquiátricas y cometieron 11.888 asesinatos, la mayoría de los cuales cometieron más de uno".

"Están trayendo drogas, crimen, son violadores y algunos, asumo, son buenas personas", dijo Trump durante su primera campaña electoral. Esta postura se ha convertido en un eje central de su política migratoria en ambos mandatos y se ha endurecido durante su actual etapa en la Casa Blanca.

Los operativos antiinmigrantes han dejado muertos y heridos en el país, donde además se han denunciado abusos y muertes en los centros de detención.

El caso de Laken Riley

El inquilino de la Casa Blanca recordó en un mitin en el estado de Georgia el asesinato de la estudiante Laken Riley, ocurrido en febrero de 2024 en la Universidad de Georgia.

"Aquí mismo en Georgia, una hermosa estudiante de enfermería de 22 años llamada Laken Riley fue atacada en el campus de la Universidad de Georgia, brutalmente agredida y asesinada por un miembro inmigrante ilegal del Tren de Aragua. Ese monstruo fue liberado por las políticas crueles de fronteras abiertas, y Laken pagó el precio con su vida", afirmó Trump.

Asimismo, el presidente estadounidense aseguró haber cumplido con sus promesas de "firmar la declaración de la Ley de Enemigos Extranjeros" para expulsar a redes de narcotráfico del país y "designar como Organización Terrorista Extranjera" a la banda transnacional originaria de Venezuela, Tren de Aragua.

"Los demócratas quieren llenar la Corte Suprema porque quieren fronteras abiertas y quitarles sus derechos de la Segunda Enmienda (la cual protege el derecho a portar armas), pero el orgulloso pueblo de Georgia no permitirá que eso suceda", dijo el mandatario.

Así las cosas, Trump advirtió que, en caso de ganar los demócratas, estos abrirán "las fronteras y miles de personas entrarán en el país", facilitando así el acceso a "criminales muy peligrosos".

"Muchos de ellos son criminales muy duros, y los demócratas les van a ayudar; en las parciales lo van a hacer", advirtió Trump, asegurando que ahora sus fronteras son las más seguras de la historia.

FUENTE: Con información de EFE

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