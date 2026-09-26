¿Cuántos casos de asilo son aprobados en Estados Unidos y qué tienen en común los que ganan?

El pasillo del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York. (AFP)

MIAMI — Las tasas de aprobación de asilo en Estados Unidos han descendido drásticamente en periodos recientes. La aceptación de las solicitudes ronda entre el 5.5%. Son multifactoriales las causas de la caída en picada de esta protección, que de acuerdo con la Casa Blanca se registran abusos de migrantes económicos.

Datos de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, para finales de agosto de 2026, existía un total de 3,092,988 de casos acumulados en las Cortes de Inmigración, de ellos 2,278,978 inmigrantes ya han presentado solicitudes formales de asilo y ahora, están esperando sus audiencias o decisiones de asilo en el Tribunal de Inmigración.

Investigación Policía de Texas muestra videos que revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala

Es el condado de Miami-Dade, FL, el que tiene la mayor cantidad de casos acumulados de asilo y de deportación pendientes en la Corte de Inmigración (hasta finales de agosto de 2026).

Los tribunales de inmigración registran un total de 514,061 casos nuevos hasta agosto en el año fiscal 2026. Esto se compara con los 899,741 casos que el tribunal completó durante este período en el año fiscal 2025.

Los cambios tribunalicios

Cambios en los tribunales de inmigración afectaron las solicitudes de asilo, TRAC Reports sostiene que un factor fueron las destituciones y nombramientos hechos por la administración del presidente Donald Trump, que mantiene una política de mano dura contra la inmigración irregular, una de sus principales promesas de campaña.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) indica que un total de 279 jueces de inmigración fueron despedidos o renunciaron entre 2025 y 2026.

En lo que va de año, se han contratado a 192 nuevos jueces y 53 temporales que se han sumado al cuerpo de jueces de inmigración. En total, 743 jueces trabajan en la resolución de casos de asilo durante 2026.

En junio de 2026, la tasa de aprobación de asilo cayó a un mínimo histórico del 5,5%, mientras que la denegación aumentó a 94,1%, de acuerdo con el monitoreo de TRAC.

La contratación de jueces aceleró la resolución de casos a niveles récord. Entre abril y mayo, la resolución de casos superó los 13.000 y entre marzo y junio alcanzó los 14.000.

Interpretaciones más estrictas

En la primera mitad del año fiscal 2026, los jueces de inmigración aprobaron alrededor del 9% de los casos de asilo decididos, frente al 24% en 2025 y 46% en 2024, según datos de las cortes recopilados por TRAC, que reporta el portal requisitos-usa.com/ a finales de julio de este año.

El portal describe que durante el año fiscal 2024 las cortes de inmigración concedieron asilo u otra protección a cerca de la mitad de los casos decididos: fue el año con más protecciones otorgadas en la historia de los tribunales migratorios. Ocurrió durante la administración del demócrata Joe Biden que mantuvo una política de frontera abierta; más de 10 millones de migrantes cruzaron ilegalmente la frontera, de acuerdo con los registros de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Pero esa tendencia se invirtió a partir de 2025. Con el cambio de administración llegaron interpretaciones más estrictas de las leyes existentes en materia de inmigración, mayor velocidad para decidir (y denegar) casos, y más facultades para que los jueces desestimen solicitudes incompletas.

En septiembre, la situación es aún más dramática: sólo cinco de cada cien casos en promedio son aprobados de acuerdo con los datos divulgados en un reportaje de Telemundo, este mes.

¿Cuáles son las razones de la disminución?

La abogada de inmigración Silvia Mintz, dijo a Telemundo, que: “Los jueces están siendo mucho más estrictos con las aprobaciones y a veces la persona está en proceso de deportación y puede ser que la única opción a la que creen que califican es el asilo cuando en realidad no califican” para esa protección destinada a víctimas de persecución política, por raza, religiosa o nacionalidad.

Un reporte de TRAC revela que la tendencia de aprobación de asilo va en caída libre.

“En junio de este año solo se aprobaron 771 casos, equivalente al 5.5% del total de solicitudes. Es decir, una tasa de negación que supera el 94%. En la administración pasada más de la mitad de los casos eran aprobados”, según TRAC.

A través de un comunicado el Departamento de Justicia, del cual dependen los jueces de inmigración, indicó que la administración Biden permitió que millones de migrantes sin una verificación adecuada ingresaran a nuestras comunidades.

Reducir el atraso de casos en los tribunales de inmigración sigue siendo una de las más altas prioridades de la actual administración en la Casa blanca.

A veces, las personas no son asesoradas correctamente, dice Niameh Salem, abogada de inmigración a Telemundo, y entonces piensan que, porque la violencia en su país es grande o porque el crimen organizado existe, que por eso van a calificar para un asilo”.

¿Qué criterios, entonces?

Si la violencia de un país no es razón suficiente, ¿cuáles son los criterios para calificar?

Salem afirma que "calificar para un caso de solicitud de asilo tiene que enseñar que ha sido perseguida, amenazada o torturada por una de estas razones, por su raza, su religión, su membresía en algún grupo particular, por su posición política o porque tiene una característica que lo hace diferente de los demás. También tiene que demostrar que no puede estar seguro en ningún lugar de su país y que el gobierno se negó a protegerlo”.

Los solicitantes de la protección deben tener en cuenta que tener pendiente una solicitud de asilo no es un estatus migratorio, por lo que las personas en esa situación pueden correr el riesgo de ser detenidos. En ese sentido, la Junta de Asilos y Amigos recomienda buscar asesoría profesional en estos casos.

¿Qué tienen en común los casos que ganan?

Los solicitantes que logran obtener una aprobación de asilo suelen compartir los siguientes elementos clave:

Representación legal: tienen un abogado o representante acreditado que prepara la defensa y las evidencias adecuadamente.

Pruebas sólidas y consistentes: presentan documentación verificable, pruebas detalladas de persecución o temor fundado y consistencia total entre sus declaraciones escritas (Formulario I-589) y su testimonio oral.

Nexo con una categoría protegida : demuestran de manera clara que el riesgo o la persecución sufrida en su país de origen está vinculado específicamente a cinco motivos protegidos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

demuestran de manera clara que el riesgo o la persecución sufrida en su país de origen está vinculado específicamente a cinco motivos protegidos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Credibilidad: el juez o el oficial de asilo debe considerar que el testimonio del solicitante es totalmente creíble, coherente y persuasivo.

A tomar en cuenta, un caso débil o mal documentado tiene muy pocas posibilidades, y la diferencia la marcan las pruebas, la coherencia del relato y la representación legal.

Combatir la discriminación contra los migrantes

Las opiniones de los votantes estadounidenses sobre inmigración parecen haber cambiado en los últimos dos años. Según una encuesta- de septiembre- de NBC News: actualmente más personas (51%) priorizan combatir la discriminación contra los inmigrantes y crear una vía hacia la ciudadanía que reforzar la seguridad fronteriza (7%), una cifra mucho menor comparada con el 14% registrado en el 2024.

Los entrevistados concluyen que, en términos generales, los resultados de la encuesta son positivos en el tema migratorio, aunque tienen diferentes puntos de vista sobre el camino que se debe seguir para legalizar a millones de personas en este país.

Se interpreta de la encuesta que, las personas ya no están con la narrativa tan negativa, pensando que los inmigrantes eran todos los problemas de este país, que sí, que entiendan que hay una manera en que se puede resolver el problema de inmigración, pero es con una reforma migratoria comprensiva.

Los encuestados están más preocupados ahora mismo por el costo de la vivienda, la gasolina, la alimentación, la inflación en general, la guerra contra Irán, y no solamente, por el hecho de la inmigración, como era más bien al principio de la presidencia del presidente Trump, según esa encuesta.

Chicago disminución considerable

La tasa de aprobación de casos de asilo en la corte de inmigración de Chicago ha disminuido considerablemente este año, según un análisis del ChicagoSun-Times y WBEZ

El análisis, publicado, indica que el 3.3% de los casos de asilo han sido aprobados este año, frente al 14.6% registrado el año pasado. El análisis también detalló que el promedio nacional de casos de asilo aprobados cayó al 2.1%, frente al 8.8% anterior.

De acuerdo con el informe del Chicago Sun-Times y WBEZ, obtener asilo ha sido “históricamente difícil”.

¿A quiénes les aprueban más asilos en EEUU?

Requisitos-Usa.com señala que la nacionalidad no garantiza ni impide el asilo, pero sí influye en la facilidad para probar la persecución. Según los datos por nacionalidad más recientes de las cortes (año fiscal 2024), las tasas más altas de aprobación correspondieron a:

Tasa aproximada de aprobación por país

Bielorrusia 88%

Afganistán 88%

Uganda 86%

Eritrea 85%

Rusia 85%

¿Qué tienen en común?

Son países donde la persecución política, religiosa o por identidad está ampliamente documentada en informes internacionales, lo que hace más fácil conectar la historia personal del solicitante con un motivo protegido.

Los solicitantes de Venezuela y Cuba también han mantenido tasas por encima del promedio, porque muchos pueden demostrar persecución directa del aparato estatal. Aun así, ningún venezolano o cubano tiene el asilo asegurado por su pasaporte: cada caso debe probar persecución individual, de acuerdo con Requisitos-Usa.com.

Sin embargo, la situación con los venezolanos ha cambiado mucho desde la publicación de un fallo, el 4 de septiembre, de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA por sus siglas en inglés), a principios de este mes, determinó que el riesgo de persecución en Venezuela disminuyó. La obligación de los solicitantes de asilo de origen venezolano es probar que su vida corre peligro con el régimen de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

La BIA comenzó a incorporar la salida de Nicolás Maduro (capturado el 3 de enero por fuerzas élites de EEUU) como un elemento para tomar decisiones sobre la petición de protección de los ciudadanos del país suramericano.

El dictamen de la BIA se conoció tras la revocatoria del asilo concedido previamente a una venezolana que se identificó como opositora y entró a EEUU en 2014.

FUENTE: Con información de Telemundo/ Lorenzo Law Group/ Requisitos-Usa.com/DLA