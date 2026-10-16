viernes 16  de  octubre 2026
Economía

El dólar vuelve a marcar récord en Cuba al alcanzar los 800 pesos en el mercado informal

El dólar llegó a este máximo después de alcanzar los 750 pesos el pasado 28 de septiembre y subió dos pesos frente a la jornada anterior

Un hombre cuenta los billetes de dólar frente al nuevo supermercado exclusivo de dólares 3ra y 70 en La Habana.&nbsp;

Un hombre cuenta los billetes de dólar frente al nuevo supermercado exclusivo de dólares 3ra y 70 en La Habana. 

AFP
Por Alejandro Sardi

LA HABANA — El dólar estadounidense registró este viernes un nuevo récord histórico en Cuba al cotizar a 800 pesos (CUP) en el mercado cambiario informal, según la tasa diaria del medio independiente El Toque, después de un mes en ascenso.

El euro también experimentó una subida y se situó en los 890 pesos, según el mismo medio, convertido en la referencia principal para expertos independientes y la mayoría de la población en sus transacciones diarias.

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El dólar llegó a este máximo después de alcanzar los 750 pesos el pasado 28 de septiembre y subió dos pesos frente a la jornada anterior.

Por su parte, el tipo de cambio oficial quedó este viernes en 696 pesos por dólar para las personas naturales (segmento III), según el Banco Central de Cuba (BCC).

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

El fracaso de la "Tarea de Ordenamiento"

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desestabilizó completamente la economía.

La moneda nacional cubana ha sufrido desde entonces una profunda depreciación tanto por la crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido el 15% de su producto interior bruto (PIB), como por la fuerte presión estadounidense desde inicios de 2026 que busca forzar un cambio económico y político en la isla, y este año debe experimentar una caída del 10,3 % según estimaciones independientes.

El régimen comunista cubano ha criticado en varias ocasiones la tasa de referencia de El Toque, asegurando que es una técnica para desestabilizar la economía nacional, que favorece "la especulación y la inflación".

Se dispara la inflación

Según datos oficiales, la inflación interanual en el mercado formal repuntó en septiembre en la isla y se situó en el 28,44 %, mientras que la mensual saltó un 3,37 %.

Así se consolida el alza registrada durante varios meses seguidos en el presente año y que muestra el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero de EEUU a la isla, que disparó los precios de manera generalizada, así como las sanciones secundarias impuestas por Washington desde mayo que ahuyentan a los inversionistas extranjeros.

Las cifras oficiales no recogen el incremento de los precios en el mayoritario —y mejor abastecido— mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, de acuerdo con expertos independientes.

FUENTE: Con información de EFE

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