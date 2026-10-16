viernes 16  de  octubre 2026
CONTROL MIGRATORIO

Detienen a dos cubanos con asilo denegado durante inspección en los Cayos de Florida

Ambos quedaron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. En otro caso, el pescador rescatado cerca de Key Biscayne habló tras regresar a Cuba

Agentes federales durante la intervención de la embarcación en la que viajaban los implicados.

Agentes federales durante la intervención de la embarcación en la que viajaban los implicados.

COLLAGE DLA/ FOTOS TOMADAS DE US COAST GUARD
Enrique René Reyes Martínez, de 38 años.

Enrique René Reyes Martínez, de 38 años.

COLLAGE DLA/ FOTOS TOMADAS DE REDES SOCIALES
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Dos ciudadanos cubanos con solicitudes de asilo denegadas fueron detenidos durante una inspección de seguridad a una embarcación en Islamorada, en los Cayos de Florida, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El procedimiento ocurrió el martes 13 de octubre y estuvo a cargo de una tripulación de la estación local. Según la institución, ninguno estaba autorizado legalmente para permanecer en el país.

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“Ambos fueron transferidos a la Patrulla Fronteriza para su procesamiento”, precisó la agencia federal en un mensaje publicado el jueves 15 en su cuenta del Distrito Sureste en X.

Las fotografías muestran a los guardacostas junto a una lancha y a agentes fronterizos durante la detención en tierra. El anuncio no reveló los nombres de los ocupantes, sus lugares de residencia ni cuánto tiempo llevaban en territorio estadounidense.

Tampoco aclaró si tenían órdenes definitivas de deportación. Hasta el momento, no se ha comunicado su devolución a la isla.

Rescatado frente a Key Biscayne

En un episodio separado, Enrique René Reyes Martínez, de 38 años, fue repatriado el miércoles 14 de octubre después de ser encontrado dos días antes sobre una pequeña balsa de poliespuma, madera y cuerdas, a unas 16 millas náuticas al este de Key Biscayne.

Una pareja que navegaba desde Bahamas hacia Miami lo divisó y dio la alerta, lo que permitió coordinar el rescate.

Ya en La Habana, Reyes Martínez conversó por teléfono con el periodista Javier Díaz, de Univision 23. Aseguró que había salido a pescar desde Cojímar el jueves 8 y que una tormenta lo alejó de la costa.

“No tuve nunca la intención de irme del país”, afirmó.

Enrique René Reyes Martínez, de 38 años.

Enrique René Reyes Martínez, de 38 años.

El sobreviviente relató que pasó varias jornadas sin agua ni comida, enfrentó fuertes lluvias y que la estructura que lo mantenía a flote se volcó en repetidas ocasiones.

“Yo luché de día y de noche con olas de tres metros”, contó.

Pensar en su hija y en volver a reunirse con su familia le dio fuerzas para resistir, expresó. También agradeció a quienes lo encontraron y al personal estadounidense que lo auxilió.

Otras seis repatriaciones

La tripulación del patrullero Isaac Mayo devolvió a otras seis personas a Cuba el martes 13, tras dos intervenciones distintas en el estrecho de Florida.

La primera permitió recoger a tres hombres que viajaban en una embarcación artesanal cerca de Cay Sal, en Bahamas. Uno fue evacuado a tierra para recibir atención médica.

La segunda consistió en auxiliar a cuatro ocupantes de un pesquero averiado, localizado el domingo 11 a unas 46 millas náuticas al sureste de Cayo Hueso.

“Nuestras tripulaciones se mantienen vigilantes para proteger nuestras fronteras marítimas y salvaguardar la vida en el mar”, expresó el capitán Aaron Ortenzio, comandante de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Miami, al informar sobre esas operaciones.

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