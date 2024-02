El mundo necesita héroes

","

Este refrescante artista, nacido en Yakarta en 1980, es indudablemente hijo de la generación Y. Agan Harahap, mitad diseñador y mitad fotógrafo, dio la vuelta al mundo con su serie Super Héroes, que está inspirada en videojuegos como Call of Duty y Medal of Honor.

Quizás, como toda su generación, Agan vive inmerso en la realidad paralela de los videojuegos como antídoto contra la impotencia, como cura ante los cambios que no se pueden lograr fácilmente en la vida real. Una vida real donde la simulación del videojuego desaparece y donde no hay posibilidad de apretar un botón y start again (comenzar otra vez).

Agan refleja su falta de fe en este mundo a través del retoque y de la creación de un contenido mágico, donde todo puede ocurrir y la metáfora visual es reina y señora. Una crítica sutil a la falsa creencia de que si está fotografiado es verdad.

Su fotografía es realismo mágico puro y duro, al igual que cualquiera de los autores latinoamericanos que se dedicaron a contar la normalidad desde la anormalidad y a mezclar momentos mágicos en lo más cotidiano. Agan disfruta poniendo personas, objetos o animales allí donde no se les espera.

Me llama poderosamente la atención la universalidad de este artista indonesio que bebe, sin saberlo, el realismo mágico latinoamericano. Sin escribir una letra de español, a través de lo visual, de la belleza de sus composiciones, de una luz con la que escribe renglones hermosos, donde trata de escapar de la realidad rampante y con la que, desesperadamente, trata de abrirnos los ojos.

Quizás por eso disfruto tanto ver a Batman dando la últimas órdenes a los paracaidistas que horas después darían su vida en la batalla de Normandía, porque es un artista capaz de romper en pedazos la normalidad con la que creemos todo lo que vemos y es capaz de poner en duda en su obra a la verdad misma.

Consulte Behance.net/aganharahap para más imágenes.

El hombre araña es yuxtapuesto a soldados americanos en Normandía. (AGAN HARAHAP)

