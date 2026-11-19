La repartera Alianny Jaime graba un tema en un estudio en La Habana.

LA HABANA.- La estrella española Rosalía se declaró "fan" del género y el puertorriqueño Daddy Yankee lo versionó en su último disco: el reparto cubano, nacido en los barrios populares de La Habana, se está imponiendo progresivamente en la escena musical latinoamericana.

Surgido hace unas dos décadas en los llamados "repartos", barrios populares de la periferia habanera, el género circuló durante años de celular en celular y en memorias USB antes de explotar en las redes sociales y conquistar a millones de jóvenes dentro y fuera de la isla.

Mezcla de ritmos acelerados, estribillos pegadizos y una buena dosis de una jerga que habla de dinero, fiestas y sexo, el reparto incorpora influencias de la timba, género de la música popular cubana, y del reguetón, el estilo urbano latino que se ha expandido por todo el mundo.

Bebeshito, Charly & Johayron o Ja Rulay figuran entre los artistas más populares del momento. Su éxito se ha visto impulsado por la expansión de internet móvil en Cuba, la llegada de TikTok y la emigración de artistas hacia Miami, donde reside la mayor comunidad cubana en el exterior.

"Después de que los artistas cubanos logramos hacer sede en Miami y empezar a entender esto (la industria musical), fue que pasó todo", declaró a la AFP Carlos Eduardo Pérez, en la gala de los premios Billboard de la Música Latina, celebrada a finales de octubre en Miami.

Su nombre real no dice nada a sus seguidores. En el mundo del reparto él es "Helabusador", uno de esos apodos llamativos que abundan entre los reparteros, al igual que su estética ostentosa, marcada por ropa extravagante, gruesas cadenas, dientes de oro y tatuajes.

Aunque ningún representante del género figuró entre los nominados, varios exponentes desfilaron por la alfombra roja del evento.

Y no se trata de un hecho fortuito. "Dichávate", una colaboración entre Helabusador, Rey Tony y Ya Ice Dilan, se ha convertido en uno de los grandes éxitos del reparto este año, con 170 millones de visualizaciones en YouTube.

Ascenso social

El reparto invade las calles de Cuba.

"A todo el mundo le gusta el reparto", dice Maykol Blanco, un ingeniero industrial de 24 años que abandonó su carrera para dedicarse a la música.

Como él, cientos de jóvenes intentan abrirse camino en el reparto, considerado una vía rápida de ascenso social en un país castigado por años de crisis económica.

"Si yo pego un tema, sería muy espectacular" y "podría ayudar a muchas personas", comenta Alianny Jaime, de 19 años, mientras graba una canción escrita por ella en un estudio independiente de San Miguel del Padrón, en las afueras de la capital.

El estudio funciona en la habitación de una vivienda. Una sesión de grabación suele costar 100 dólares, pero el propietario decidió darle una oportunidad gratuita a Alianny.

"Tener dinero, tener talento o tener contacto" son necesarios para triunfar, apunta Roberto Gómez, dueño del estudio.

Estructura paralela

Aunque muchas canciones se producen en Cuba, numerosos artistas dependen de colaboradores en el extranjero para distribuir su música y gestionar ingresos de plataformas digitales, en un país donde no es posible recibir este tipo de pagos por las sanciones estadounidenses.

El auge del reparto ha impulsado toda una red de productores, videastas, promotores e influentes alrededor de un género convertido en un negocio cada vez más rentable, que opera al margen de las estructuras tradicionales de la música cubana.

Su influencia alcanza incluso ámbitos inesperados. En los últimos meses surgió el llamado "reparto cristiano", una variante que adapta los ritmos del género a mensajes religiosos.

"Si el diablo está usando quizás este género para que esta generación se pierda (...), nosotros lo estamos usando para ganar a esta generación", asegura Ayamey Smith, una de sus precursoras.

Pero el reparto no solo se escucha. También se baila. Casi cada éxito genera una coreografía propia que contribuye a popularizar los temas.

En una calle de Centro Habana, los integrantes de la compañía urbana Los Datway repiten una y otra vez una coreografía frente a una cámara. Al ritmo de la música, encadenan rápidos movimientos de hombros, piernas y cadera, bajo la mirada de los curiosos.

"Los 'challenges' (de baile) han ayudado mucho a los músicos a pegar las canciones, a que se viralicen, no solamente aquí en Cuba, sino a nivel internacional", explica Paloma Duarte, una de las bailarinas del grupo.

Minutos después, el video terminará en TikTok e Instagram.

"Ser repartero era algo mal visto. Pero ahora no, ahora todo el mundo lo baila, todo el mundo lo siente", añade con orgullo.

FUENTE: Con información de EFE