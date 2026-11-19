El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (centro), camina junto al ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora (izquierda), y al ministro de Asuntos Exteriores, Omar Bula, en la Base Aérea Militar CATAM, en Bogotá, el 18 de noviembre de 2026.

BOGOTÁ.- El secretario de Defensa de Estados Unidos , Pete Hegseth, afirmó el miércoles que Washington y Bogotá están "totalmente alineados" en la lucha contra el narcotráfico y que ambos países pelean "la misma batalla".

Hegseth hizo estas declaraciones al llegar a Bogotá, la segunda parada de su gira por América Latina, que arrancó en Caracas y concluirá en Quito, Ecuador, con el propósito de estrechar lazos políticos y militares con países de la región en la lucha contra lo que Washington denomina el "narcoterrorismo".

El jefe del Pentágono ensalzó el esfuerzo común de todos los países del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos y el "liderazgo claro" y la fortaleza de los presidentes de EEUU, Donald Trump, y Colombia, Abelardo De La Espriella, respectivamente.

"Vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo", aseguró el funcionario estadounidense. Adelantó que esta visita a Colombia es solo la primera.

Hegseth destacó el objetivo común de los 19 países de la alianza de acabar con el narcotráfico en la región coordinándose. "Cuando nos unimos somos más efectivos", agregó en una breve comparecencia ante los medios en la que no hubo preguntas.

El secretario de Defensa aprovechó su visita a Bogotá para oficializar la entrega de EEUU a Colombia del primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.

Contra la criminalidad

El canciller colombiano, Omar Bula, afirmó que el objetivo común es "acabar con la criminalidad que azota" su país, "acabar con las masacres, acabar con los atentados, acabar con las bombas, con los ataques con drones que están afectando" a la población civil.

Afirmó que Colombia se encuentra "en las garras del crimen organizado". Agregó que la alianza que Escudo de las Américas que lanzó Trump "enfrenta el fenómeno más dañino de la región", que es el "crimen transnacional organizado".

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, se mostró convencido del resultado positivo de la cooperación con EEUU en este ámbito. "Vienen cosas buenas para Colombia", concluyó.

FUENTE: Con información de EFE