MIAMI. — Las persistentes lluvias que afectan al sur de Florida desde el martes continuaron este miércoles y dificultaron los desplazamientos hacia los centros de trabajo en Miami-Dade, mientras el vecino condado Broward declaró el estado de emergencia debido a inundaciones que obligaron a cerrar escuelas, restringir la circulación en numerosas carreteras y movilizar recursos para atender la situación.

En Miami-Dade, el mal tiempo volvió a marcar el comienzo de la jornada laboral. Los aguaceros, que se han prolongado durante buena parte de la mañana, redujeron la visibilidad en las vías y dificultaron la circulación de vehículos, una situación que puede traducirse en mayores tiempos de desplazamiento y retrasos para quienes deben trasladarse diariamente a sus empleos.

ALERTA COMUNITARIA Amplían vigilancia por inundaciones en el sur de Florida: qué debes saber antes de salir de casa

El descontento de los residentes también se hizo sentir ante la persistencia de las lluvias, que dificultaron los desplazamientos y alteraron las actividades cotidianas. En redes sociales, algunos ciudadanos expresaron su frustración por las condiciones del tiempo y cuestionaron la continuidad de las clases, pese a las complicaciones que enfrentan estudiantes y trabajadores para trasladarse a sus destinos.

La situación meteorológica llevó al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a emitir avisos por posibles inundaciones en sectores del norte de Miami-Dade durante la mañana. A las 9:17 a. m., los radares detectaban precipitaciones intensas, y posteriormente se emitieron nuevas actualizaciones ante la continuidad de los aguaceros.

El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos también advirtió, en un boletín de las 8:55 a. m., sobre la posibilidad de inundaciones repentinas en el área metropolitana de Miami-Dade, debido a bandas de lluvia capaces de producir entre una y dos pulgadas de precipitación por hora en determinados sectores.

Broward declara emergencia

Mientras Miami-Dade enfrenta las consecuencias de las precipitaciones persistentes, Broward concentra algunos de los impactos más severos de este episodio meteorológico.

El Condado declaró el estado de emergencia local, vigente desde las 7:00 a. m. de este miércoles, después de que las lluvias provocaran extensas inundaciones, especialmente en Hollywood, Dania Beach y comunidades vecinas. La medida permite acelerar la movilización de recursos y adoptar acciones extraordinarias para proteger a la población.

Los informes preliminares del NWS indican que algunos sectores de Broward recibieron hasta 15 pulgadas de lluvia en aproximadamente 24 horas, una cantidad extraordinaria que dejó calles anegadas y vehículos atrapados en distintas zonas.

Las Escuelas Públicas de Broward suspendieron las clases y actividades administrativas durante el miércoles. Además, las inundaciones afectaron la circulación en importantes corredores viales, incluida la Interestatal 95, utilizada diariamente por miles de trabajadores que se desplazan entre Broward y Miami-Dade.

Pronostican más lluvias

Las perspectivas meteorológicas no apuntan a una mejoría inmediata. El NWS mantiene una vigilancia por inundaciones para el sureste de Florida, incluidos Miami-Dade, Broward y Palm Beach, ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones fuertes durante el jueves y parte del viernes.

Los especialistas atribuyen el episodio a una combinación de baja presión, un frente casi estacionario y abundante humedad procedente del Atlántico, condiciones que favorecen la formación de bandas de lluvia sobre las mismas localidades.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la región podría recibir entre dos y cuatro pulgadas adicionales de precipitación, con cantidades superiores en zonas donde los aguaceros sean más persistentes.

El riesgo aumenta en sectores donde el terreno se encuentra saturado y los drenajes tienen dificultades para evacuar el agua acumulada. Por ello, las autoridades recomiendan evitar las vías inundadas, reducir la velocidad al conducir y consultar las condiciones del tránsito antes de salir de casa.

La situación mantiene en alerta a miles de residentes del área metropolitana de Miami, especialmente a quienes deben utilizar las principales autopistas para trasladarse a sus lugares de trabajo, mientras el pronóstico anticipa que la inestabilidad meteorológica podría prolongarse hasta el final de la semana.