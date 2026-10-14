Acusan a conductor de robar 750 libras de aguacates de una finca en Miami-Dade

MIAMI.- Francisco Edilbert Carrillo, de 38 años y residente de Homestead, fue arrestado el lunes 12 de octubre, acusado de sustraer aproximadamente 750 libras de aguacates de una plantación en el suroeste de Miami-Dade, según información de la Oficina del Sheriff.

La intervención ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, después de que un agente recibiera un aviso sobre una furgoneta blanca que salía de Dunagan Grove con las luces apagadas, de acuerdo con la versión policial.

SENTENCIA FEDERAL Condenan a 18 meses de prisión al capitán del remolcador por la muerte de tres niñas en la bahía de Biscayne

INVESTIGACIÓN POLICIAL Conductor de Uber detenido en Hialeah por presunta agresión sexual a una pasajera

Al detener el vehículo, el uniformado observó dos bolsas negras grandes que contenían aguacates en el asiento delantero del pasajero.

Las autoridades indicaron que Carrillo explicó que había entrado a la finca para reparar las luces de su furgoneta. También sostuvo que la fruta procedía de la noche anterior.

Los investigadores solicitaron la presencia del propietario, quien calculó que la carga pesaba unas 750 libras y tenía un valor cercano a los 1.000 dólares. La Oficina del Sheriff sostiene que había sido extraída de ese terreno, donde existían letreros que prohibían el acceso.

Carrillo enfrenta cargos de entrada ilegal a una propiedad hortícola y hurto mayor de tercer grado. La fianza fue establecida en 2.500 dólares por cada imputación, para un total de 5.000.

La información sobre su situación de custodia disponible hasta la mañana del miércoles 14 de octubre lo ubicaba en el centro penitenciario Metrowest. El proceso deberá determinar su responsabilidad; las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad.