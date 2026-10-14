miércoles 14  de  octubre 2026
ROBO AGRÍCOLA

Acusan a conductor de robar 750 libras de aguacates de una finca en Miami-Dade

La Oficina del Sheriff vincula a Francisco Edilbert Carrillo con la sustracción de fruta valorada en unos 1.000 dólares. Le fijaron una fianza de 5.000.

Francisco Edilbert Carrillo, de 38 años.

Francisco Edilbert Carrillo, de 38 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Francisco Edilbert Carrillo, de 38 años y residente de Homestead, fue arrestado el lunes 12 de octubre, acusado de sustraer aproximadamente 750 libras de aguacates de una plantación en el suroeste de Miami-Dade, según información de la Oficina del Sheriff.

La intervención ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, después de que un agente recibiera un aviso sobre una furgoneta blanca que salía de Dunagan Grove con las luces apagadas, de acuerdo con la versión policial.

Lee además
José Luis Suárez Pozo, de 51 años.
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Conductor de Uber detenido en Hialeah por presunta agresión sexual a una pasajera
Composición con la fotografía del acusado, las tres niñas fallecidas y las imágenes del rescate tras el trágico accidente.
SENTENCIA FEDERAL

Condenan a 18 meses de prisión al capitán del remolcador por la muerte de tres niñas en la bahía de Biscayne

Al detener el vehículo, el uniformado observó dos bolsas negras grandes que contenían aguacates en el asiento delantero del pasajero.

Las autoridades indicaron que Carrillo explicó que había entrado a la finca para reparar las luces de su furgoneta. También sostuvo que la fruta procedía de la noche anterior.

Los investigadores solicitaron la presencia del propietario, quien calculó que la carga pesaba unas 750 libras y tenía un valor cercano a los 1.000 dólares. La Oficina del Sheriff sostiene que había sido extraída de ese terreno, donde existían letreros que prohibían el acceso.

Carrillo enfrenta cargos de entrada ilegal a una propiedad hortícola y hurto mayor de tercer grado. La fianza fue establecida en 2.500 dólares por cada imputación, para un total de 5.000.

La información sobre su situación de custodia disponible hasta la mañana del miércoles 14 de octubre lo ubicaba en el centro penitenciario Metrowest. El proceso deberá determinar su responsabilidad; las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad.

Temas
Te puede interesar

ICONS: Latin Rhythms debuta en Aventura con Migguel Anggelo y Robmariel Olea

Recluta de 19 años muere electrocutado en Cuba; otro soldado es reportado grave

Marco Rubio pide coordinación a Bukele en la ONU y reclama reformas para los cubanos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EEUU, Angie Salazar, habla junto al Fiscal General interino Todd Blanche (izquierda) y al Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin (derecha) durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC.
MIGRACIÓN

EEUU agiliza la revocación del estatus de refugiados por "motivos de seguridad y prevención del fraude"

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
Giro meteorológico

Sur de Florida se despide del tiempo seco y se prepara para varios días de lluvia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Conflicto bélico

Netanyahu descarta un ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas en Israel

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
SANCIONES

Pragmatismo se impone a la extracción de Jorge Rodríguez de lista de sancionados de EEUU

Los votantes de Florida tendrán que tomar una decisión histórica. 
HORA DE DECIDIR

Florida votará tres enmiendas históricas: qué está en juego en las próximas elecciones

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la condena en rueda de prensa en West Palm Beach.
CORRUPCIÓN

Exadministrador de Fort Pierce, Florida, podría recibir hasta 5 años de prisión

Por CÉSAR MENÉNDEZ
José Luis Suárez Pozo, de 51 años.
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Conductor de Uber detenido en Hialeah por presunta agresión sexual a una pasajera

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
SANCIONES

Pragmatismo se impone a la extracción de Jorge Rodríguez de lista de sancionados de EEUU

El secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
DIPLOMACIA REGIONAL

Marco Rubio pide coordinación a Bukele en la ONU y reclama reformas para los cubanos

Formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
PLAZO FISCAL

Impuestos 2025: vence este jueves la prórroga y esto es lo que debe hacer