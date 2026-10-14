miércoles 14  de  octubre 2026
SENTENCIA FEDERAL

Condenan a 18 meses de prisión al capitán del remolcador por la muerte de tres niñas en la bahía de Biscayne

Yusiel López Insúa deberá entregarse el 10 de diciembre. La jueza Jacqueline Becerra también dispuso 60 días de arresto domiciliario antes de su ingreso

Composición con la fotografía del acusado, las tres niñas fallecidas y las imágenes del rescate tras el trágico accidente.

Composición con la fotografía del acusado, las tres niñas fallecidas y las imágenes del rescate tras el trágico accidente.

COLLAGE DLA/ FOTOS TOMADAS DE REDES SOCIALES
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El capitán cubano Yusiel López Insúa deberá entregarse a las autoridades el 10 de diciembre para cumplir una condena de 18 meses de prisión por la colisión que mató a tres niñas durante un campamento de vela en la bahía de Biscayne.

La jueza federal Jacqueline Becerra dictó el fallo el martes 13 de octubre y dispuso 60 días de arresto domiciliario antes de su ingreso en prisión. La pena de cárcel superó la propuesta conjunta de Fiscalía y defensa, que habían solicitado un año y un día, seguido de seis meses de confinamiento en su vivienda.

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Las víctimas fueron Mila Yankelevich, de siete años; Arielle Buchman, de diez; y Erin Ko, de 13. Viajaban con otras dos menores y una instructora en un velero arrollado el 28 de julio de 2025. Las tres sobrevivientes lograron salir después de quedar bajo la estructura.

López Insúa pilotaba un remolcador que empujaba una barcaza con materiales de construcción. Según los documentos judiciales descritos por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, una grúa y otras instalaciones impedían al operador ver con claridad hacia delante; tampoco había designado a un tripulante para vigilar la presencia de otras embarcaciones.

El velero había perdido impulso al quedarse sin viento y permanecía en la trayectoria del remolcador. A esas fallas de seguridad se añadió la actividad de internet detectada en el celular del acusado durante la navegación, incluso en un horario cercano al impacto, de acuerdo con la investigación.

Durante la audiencia, Becerra comparó esa conducta con conducir por la autopista I-95 con los ojos vendados.

El condenado había reconocido en julio su responsabilidad por homicidio involuntario marítimo. El Departamento de Justicia señaló que ese delito contempla hasta diez años de prisión.

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