miércoles 14  de  octubre 2026
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Conductor de Uber detenido en Hialeah por presunta agresión sexual a una pasajera

José Luis Suárez Pozo, de 51 años, enfrenta un cargo por el presunto ataque a una mujer de 63. Un juez fijó una fianza de 7.500 dólares

José Luis Suárez Pozo, de 51 años.

José Luis Suárez Pozo, de 51 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- José Luis Suárez Pozo, un conductor cubano de 51 años, compareció el martes 13 de octubre ante un juez por un cargo de agresión sexual contra una persona adulta, sin lesiones físicas graves. La fianza quedó fijada en 7.500 dólares.

Uber comunicó que bloqueó al chofer y precisó que el episodio investigado ocurrió fuera de un servicio contratado mediante su aplicación. La denunciante había sido pasajera suya antes de ese encuentro.

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De acuerdo con el informe de la Policía de Hialeah (HPD), la mujer, de 63 años, aceptó una invitación del acusado para tomar café. Él la recogió y la llevó al Victor Wilde Park, en esa ciudad.

En su declaración, relató que Suárez Pozo comenzó a tocarla y besarla sin su consentimiento. Ella intentó apartarse y salió del automóvil, pero, según su testimonio, el hombre la obligó a volver, la agredió sexualmente en el asiento trasero y después la condujo a su vivienda.

Los documentos policiales sitúan el primer contacto durante un traslado hacia Boca Raton. La hija de la denunciante había solicitado el vehículo para que su madre cuidara a una nieta. En aquel recorrido conversaron e intercambiaron números telefónicos para futuros viajes; la invitación llegó días más tarde.

La denuncia fue presentada el 2 de julio. Los agentes localizaron a Suárez Pozo en Hialeah el lunes 12 de octubre, lo llevaron a la sede del departamento para interrogarlo y posteriormente lo ingresaron en el centro penitenciario Turner Guilford Knight (TGK).

La Policía pidió a otras posibles víctimas que se comuniquen con los investigadores.

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