Acusan a empleado de 81 años de matar al dueño de un taller en Medley

Lugar donde oucrrió el incidente que dejó al dueño del negocio fallecido.

MIAMI.- Una exigencia para que dejara de dormir en el taller donde trabajaba precedió al tiroteo por el que José Antonio López, de 81 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado, según la Policía de Medley.

El residente de Hialeah está acusado de disparar contra el propietario de Metro Express el miércoles 14 de octubre, en el área de la calle 109 del noroeste y South River Drive.

CONTROL MIGRATORIO Detienen a dos cubanos con asilo denegado durante inspección en los Cayos de Florida

El informe de arresto señala que semanas antes el dueño había descubierto que López pasaba las noches en el establecimiento sin autorización y le había advertido que dejara de hacerlo.

Al llegar alrededor de las 7:28 de la mañana, encontró al empleado y a un testigo sentados. Al darse cuenta de que continuaba durmiendo allí, le exigió que se marchara.

Según los investigadores, el acusado se acercó a un estante situado a unos tres pies, tomó una pistola calibre .40, insultó al propietario y le disparó en el pecho.

El herido intentó alejarse antes de desplomarse en la entrada. Los bomberos lo trasladaron a un punto de evacuación y desde allí fue llevado en helicóptero a un hospital, pero no sobrevivió.

Mientras el testigo llamaba al 911, López salió a fumar un cigarrillo y luego recorrió el estacionamiento en un triciclo hasta la llegada de los agentes, detalla el documento policial.

“Yo lo hice”, habría dicho espontáneamente al recibir a los uniformados. También les indicó que el arma estaba junto al microondas, de acuerdo con esa versión.

Durante el registro fueron recuperadas una pistola de nueve milímetros, otra calibre .40, un casquillo y un proyectil.

López se quejó de dolor en el pecho y recibió atención hospitalaria. Tras ser dado de alta, fue llevado a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), donde presuntamente reconoció haber efectuado el disparo y manifestó que estaba cansado de los insultos y las quejas del dueño.

Posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TKG). La identidad del fallecido no había sido divulgada en la información policial.