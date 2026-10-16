Bomberos encuentran huesos humanos al apagar un incendio en Miami

El hallazgo fue encontrado en el área de la avenida 7 y la calle 36 del noroeste del condado Miami-Dade.

MIAMI.- Bomberos que acudieron a apagar un incendio en una zona de bosques de Miami encontraron huesos quemados que pertenecían a una persona, confirmó la policía.

Los equipos de emergencia llegaron al área de la avenida 7 y la calle 36 del noroeste poco antes de las 11:40 de la mañana del jueves 15 de octubre, después de recibir una llamada que alertaba sobre el fuego.

Mientras combatían las llamas, los rescatistas descubrieron los restos entre la vegetación. La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade acudió al lugar y determinó que eran humanos.

Según la investigación preliminar, la persona podría haber muerto tiempo atrás. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuánto tiempo llevaban los huesos en ese sitio.

La identidad y la causa del fallecimiento no fueron divulgadas. Tampoco se ha establecido si el incendio está relacionado con la muerte o si permitió descubrir lo que permanecía entre la maleza.

La Policía de Miami señaló que los datos que se tienen hasta el momento son escasos y mantienen abierta la pesquisa para esclarecer las circunstancias del caso. Piden ayuda a la comunidad con información sobre este hallazgo.