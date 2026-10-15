Radio Mambí celebra 41 años y toma nuevo impulso en Miami

MIAMI. — Radio Mambí celebró su 41.º aniversario con un encuentro que sirvió para renovar vínculos con la comunidad y reafirmar su continuidad en el dial. Artistas, anunciantes, personalidades y talentos de la emisora se reunieron en el restaurante El Manchego, en el suroeste de Miami-Dade, para respaldar una nueva etapa de esta histórica tribuna del exilio cubano.

La celebración tuvo un significado especial después de los cambios de programación y los anuncios de diciembre pasado que llevaron a muchos oyentes a creer erróneamente que “La Grande”, como se conoce a la estación del 710 AM, había desaparecido.

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“Muchos dijeron que Radio Mambí había desaparecido. No”, afirmó Ulises Menocal, director de programación y conductor de Las tardes aquí con Ulises y Taimí, espacio que comparte con su esposa.

Según explicó, la emisora mantuvo parte de sus programas durante diciembre y reorganizó su oferta en enero. El aniversario fue una oportunidad para presentar al equipo actual y mostrar que sus micrófonos siguen abiertos.

Carlucho. D. CASTROPÉ

Una historia ligada al exilio

Radio Mambí comenzó a transmitir el 23 de octubre de 1985, después de que el empresario cubano Amancio Suárez adquiriera WGBS-AM por 3,5 millones de dólares. Con voces como Armando Pérez Roura, Agustín Tamargo y Martha Flores, se convirtió en una tribuna del exilio que combinó denuncia del castrismo, debate político, cultura y servicio comunitario.

Su señal llegó a Cuba, donde fue objeto de interferencias del Gobierno. El cantautor Amaury Gutiérrez recordó esa conexión durante el aniversario: “Esta emisora […] la escuchábamos en Cuba escondidos”. Su participación, dijo, era una oportunidad para agradecer el apoyo recibido desde su primer disco.

En 2022, Latino Media Network acordó adquirir 18 emisoras de TelevisaUnivision, incluidas Mambí y WQBA, por 60 millones de dólares. Los vínculos demócratas de sus fundadoras y el financiamiento relacionado con Soros Fund Management generaron inquietud entre sectores del exilio.

En diciembre de 2025, la gerencia anunció el fin de la programación informativa y de opinión en vivo, extendiendo la percepción de un cierre, aunque continuarían otros contenidos.

Menocal ofreció una precisión sobre lo ocurrido: aseguró que permanecieron al aire el programa de Carlucho, Las tardes aquí con Ulises y Taimí y las transmisiones de los Miami Heat y los Miami Marlins.

En enero, añadió, se reorganizó la programación con Rodrigo Durán en los noticieros de la mañana y del mediodía, junto con otros espacios como ¡Hablemos de todo! y El escándalo del día.

“Hacemos remotos en las calles, vamos a los diferentes restaurantes”, explicó el director de programación sobre el esfuerzo por acercar nuevamente la emisora a su público.

El fallecido narrador Felo Ramírez aparece en un video proyectado durante la celebración del aniversario de Radio Mambí. D. CASTROPÉ

Las voces de esta etapa

Para Danelis Aparicio, directiva de la estación, el encuentro permitió celebrar tanto la trayectoria como la permanencia de Mambí en un mercado exigente.

“Mambí sigue vivo, Mambí sigue representando a los hispanos aquí del sur de la Florida”, expresó. También adelantó que preparan nuevos eventos y proyectos.

Por su parte, el humorista y presentador Carlucho aportó un recuerdo personal: Radio Mambí fue su primer empleo cuando llegó a Estados Unidos hace 30 años.

“Hoy poder transmitir mi voz a través de esta misma frecuencia es un gran compromiso y además una gran oportunidad”, señaló.

Entretanto, el conductor Rodrigo Durán destacó la responsabilidad de integrar el equipo actual, mientras Ángela Furió y Gustavo, de ¡Hablemos de todo!, manifestaron su compromiso con esta nueva etapa.

Además del reconocido cantautor cubano Amaury Gutiérrez, a la celebración se sumó el cantante español José Iglesias, 'La Voz de Miami', quien agradeció el respaldo recibido desde su llegada a la ciudad.

Entre música, recuerdos y encuentros con sus anunciantes, Radio Mambí celebró su trayectoria y renovó el compromiso de seguir acompañando a la comunidad. El desafío de esta nueva etapa es conectar con otras generaciones y preservar el vínculo que convirtió a “La Grande” en una presencia cotidiana para miles de familias del sur de Florida.