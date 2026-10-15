Del río a la azotea: cuatro maneras de saborear Miami

CASA NEOS, AVA Coconut Grove, CLAUDIE y MILA participan en la extensión de Miami Spice, con menús de tres tiempos disponibles hasta el 31 de octubre.

Una de las vistas del Río Miami desde Casa NEOS.

La decoración del salón principal de Casa NEOS combina madera, vegetación y lámparas de fibras naturales.

Un dulce de hojaldre se sirve con helado y trocitos de pistacho.

Rúcula y una generosa capa de queso rallado cubren la tostada de aguacate.

Una salsa de color intenso rodea el pescado servido en el plato, terminado con vegetales y flores.

Uno de los postre de AVA Coconut Grove llega a la mesa con una llamativa presentación en llamas.

Un cóctel acompaña las preparaciones que llegan a la mesa para compartir.

MIAMI.- El río Miami, un jardín de Coconut Grove, una terraza en Brickell y una azotea de South Beach ofrecen cuatro escenarios para una misma invitación: sentarse sin prisa y dejar que la comida marque el ritmo del encuentro. En ese recorrido caben una paella terminada a fuego directo, un pescado entero elegido para compartir, una crème brûlée de lavanda y unas gyozas de wagyu con especias mediterráneas.

Los menús de precio fijo de Miami Spice permiten acercarse a cuatro restaurantes de Riviera Dining Group (RDG): CASA NEOS, AVA Coconut Grove, CLAUDIE y MILA. Cada uno abre la puerta a una carta y un ambiente propios, donde España, Grecia, las costas francesas e italianas y Japón aparecen con acentos ligados a los barrios que los reciben.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Hasta el 31 de octubre de 2026, la extensión del programa permite disfrutar de cenas de tres tiempos por $65 por persona en los cuatro establecimientos. CLAUDIE también ofrece un almuerzo de $40. La promoción tiene días específicos en cada local e incluye una entrada, un plato principal y un postre.

En un intercambio con DIARIO LAS AMÉRICAS, Marine Giron-Galy, socia y directora de marca de RDG, explica el principio que conecta esas diferencias:“La cocina, la arquitectura, el diseño, la música, el servicio y la programación se desarrollan de manera conjunta. La intención, añade, es conservar una forma común de entender la hospitalidad y permitir que cada restaurante exprese su propio mundo.

Una de las vistas del Río Miami desde Casa NEOS. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

CASA NEOS: el Mediterráneo encuentra al río

A orillas del río Miami, CASA NEOS combina el atractivo del paisaje con una atención que contribuye al disfrute de la mesa. Durante la visita, el trato amable del personal fue uno de los aspectos más agradables de la experiencia.

El agua forma parte del lugar desde la llegada: su muelle permite arribar en embarcación y enlazar un paseo por el río con una comida. Según Giron-Galy, es el único establecimiento de RDG que ofrece esta posibilidad de atraque, conocida como dock-and-dine.

El restaurante, el Beach Club, el Lounge y la azotea exclusiva para socios ofrecen distintos ambientes. Las vistas y el perfil urbano de Miami acompañan una estancia que puede comenzar con una cena y continuar con música, encuentros al atardecer o una celebración privada. Su idea rectora es KAIROS: “disfrutar del momento adecuado en el lugar adecuado”.

La cocina recorre el Mediterráneo mediante ingredientes de temporada y preparaciones para compartir. Las paellas ocupan un lugar especial en esa identidad. “Nuestras paellas celebran la esencia de España”, afirma Giron-Galy. Arroz bomba, azafrán y un sofrito cocinado lentamente construyen la base; el acabado a fuego directo busca el socarrat, esa capa crujiente y caramelizada que distingue al plato.

El crudo de dorada entera con aderezo de albahaca y calamansi y el carpaccio de Gambero Rosso expresan la vertiente marinera de la carta. El pollo bereber incorpora las especias, y la pizza de trufa aporta sabores más intensos. Para una primera visita, la representante recomienda comenzar con una de las preparaciones crudas y continuar con pollo y pizza para el centro de la mesa.

Albahaca fresca, tomate y queso destacan sobre la masa de bordes dorados. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La trufa blanca introduce el acento otoñal, sin desplazar los platos reconocibles de la casa. Los vinos y los cócteles de inspiración mediterránea acompañan tanto los productos del mar como las elaboraciones especiadas. También está previsto un nuevo postre del chef Etienne, cuyos detalles la empresa aún no adelanta.

La oferta incluye brunch de fin de semana, celebraciones Sunset Rituals, programación del Lounge y eventos privados, con condiciones de acceso que dependen del espacio. El Beach Club y el Lounge estrenan una renovación para la nueva temporada; la agenda de cierre de año contempla Miami Art Week y Nochevieja, de acuerdo con la información brindada por los ejecutivos.

AVA: el placer griego de compartir

En el histórico Peacock Garden, a pocos pasos de CocoWalk, AVA Coconut Grove toma como referencia Grecia y el Egeo. Su filosofía, PAREA, entiende la mesa como un lugar para reunir amigos, compartir comida, intercambiar ideas y conversar.

“Más que un restaurante, AVA es un espacio para mesas largas, conversaciones prolongadas y momentos compartidos con amigos y familiares”, señala Giron-Galy.

El local busca integrarse en la vida del barrio y recibir tanto a vecinos y familias como a parejas, visitantes y grupos que celebran una ocasión especial.

Los arcos inspirados en las islas Cícladas, el yeso, los materiales naturales y el arte dialogan con la vegetación de Coconut Grove. La conexión entre interiores y áreas al aire libre acompaña un ambiente que puede pasar de una cena íntima a una velada más animada con música y entretenimiento.

Queso dorado, hierbas y flores comestibles aportan color a esta propuesta mediterránea. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Los pescados y mariscos tienen un protagonismo visible: su exhibición permite al comensal escoger la pesca del día y acordar con el equipo cómo prepararla. La selección descrita por el restaurante incluye John Dory, alfonsino, cangrejo de piedra, ostras Miyagi y Sweet Petite, langostinos de gran tamaño y langosta espinosa, sujetos a temporada y disponibilidad.

Para descubrir la carta, la sugerencia es abrir con cremas griegas para untar, continuar con un pescado entero y terminar con baklava o helado de yogur griego. La miel, los frutos secos y el contraste de texturas prolongan la referencia al Egeo hasta el postre.

AVA anticipa la incorporación de una musaca de cordero y un menú otoñal de precio fijo previsto para comienzos de noviembre, distinto de Miami Spice. La selección de vinos y la coctelería acompañan las hierbas, los cítricos y los sabores de sus platos. El brunch de sábados y domingos, las comidas privadas, la posibilidad de reservar todo el local y un espacio exclusivo para socios amplían su vocación de encuentro.

Un dulce de hojaldre se sirve con helado y trocitos de pistacho. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

CLAUDIE: una pausa de Riviera en Brickell

En Brickell, CLAUDIE propone otro ritmo: el de un almuerzo que se prolonga, un aperitivo entre amigos o una cena que invita a quedarse. RDG presenta el concepto como una carta de amor al estilo de vida del sur de Francia y la Riviera italiana, con referencias que van de Saint-Tropez a Portofino y un lema sencillo: Carpe Diem, disfrutar el presente.

La terraza, la fuente, la vegetación, las texturas naturales, los tonos cálidos y las obras de arte construyen esa evocación costera dentro del paisaje urbano. El salón principal y el patio permiten distintos tipos de encuentros; un comedor privado con capacidad para hasta 40 personas añade opciones para celebraciones, cenas corporativas y reuniones más íntimas.

Su propuesta culinaria se inspira en la cuisine du soleil, o cocina del sol, asociada con Roger Vergé, y en las tradiciones costeras francesas e italianas. Pescados y mariscos, verduras, hierbas, cítricos y aceite de oliva sostienen una carta en la que destaca la parrilla con leña de roble.

La bullabesa de Marsella expresa la vertiente del sur de Francia; la lubina a la parrilla, presentada como loup de mer, mantiene el vínculo marinero, y la pasta con trufa negra introduce el acento italiano. Los productos estacionales y los acompañamientos permiten variar esas bases sin perder su identidad.

La recomendación de la casa es abrir con tapenade o una entrada fresca y continuar con un pescado entero para compartir. La crème brûlée de lavanda y el tiramisú ofrecen dos finales vinculados con Francia e Italia, mientras los vinos franceses y los cócteles mantienen la inspiración de Riviera.

CLAUDIE sirve almuerzos de lunes a viernes y cenas que acompañan el cambio de ritmo de Brickell: reuniones de negocios durante el día, aperitivos al terminar la jornada y encuentros más animados por la noche. Para sus eventos privados se pueden adaptar los menús, la distribución y el desarrollo de la celebración. La agenda también contempla actividades de temporada y colaboraciones con marcas.

MILA: un diálogo entre el Mediterráneo y Japón

En la azotea de MILA, junto a Lincoln Road, el recorrido incorpora la cocina japonesa. RDG llama MediterrAsian a ese diálogo entre sabores mediterráneos, técnicas niponas y un formato de platos para compartir inspirado en las izakayas, las tabernas japonesas donde se reúnen comida, bebida y conversación.

La dirección culinaria está a cargo de Michaël Michaelidis y del equipo del grupo. “El equilibrio entre tradición e innovación está en el centro de nuestro enfoque”, explica Giron-Galy. Ese criterio orienta la elección del producto, la técnica y la presentación.

Las Shawarma Wagyu Gyoza, unas empanadillas japonesas de wagyu, incorporan la calidez de las especias mediterráneas. La tempura de langosta de Maine se acompaña de tosazu de trufa, una salsa de base avinagrada, y envolturas de lechuga. El MediterrAsian Black Cod lleva miso picante y kinome, los brotes aromáticos del sansho o pimienta japonesa. El wagyu A5, el sushi de autor y los espaguetis con crema de trufa muestran otras expresiones de esa combinación.

Para una primera visita, la recomendación es recorrer varias secciones de la carta: crudo de hamachi o arroz crujiente con atún picante, gyozas, sushi y después bacalao negro o austromerluza, comercializada como Chilean seabass, antes de terminar la parte salada con una selección de wagyu. La secuencia permite contrastar crudos y cocinados, preparaciones delicadas y sabores más intensos.

Materiales naturales, vegetación, elementos de agua e iluminación cálida acompañan el restaurante al aire libre. La música seleccionada, el entretenimiento en vivo y las presentaciones junto a la mesa van modificando la energía de la noche. Entre sus comensales hay residentes, visitantes internacionales, parejas y grupos que acuden por ocio o negocios.

El universo MILA comprende cuatro experiencias: el restaurante de la azotea, MILA Lounge, MILA Omakase y el espacio privado para socios MM. Las conecta la filosofía que RDG denomina Eudaimonia y describe como el estado de satisfacción y felicidad asociado con viajar.

MILA Omakase ofrece un formato más íntimo, dirigido por el chef y abierto a la evolución de los ingredientes de temporada. Sus colaboraciones con cocineros invitados permiten intercambiar técnicas y perspectivas. La programación también incluye brunch dominical, DJ internacionales y No Phone Nights en MILA Lounge, noches que invitan a prescindir del teléfono.

Las bebidas participan de la misma idea. Synesthesia, su experiencia de coctelería, combina sabor, aroma, textura, presentación y relato. Los vinos y el sake acompañan la progresión desde el pescado crudo y el sushi hasta las carnes y las preparaciones a la robata. La pastelería cierra con ingredientes estacionales y presentaciones cuidadas.

Un cóctel acompaña las preparaciones que llegan a la mesa para compartir. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El origen también cuenta

Detrás de estas cocinas hay relaciones con agricultores, pescadores y productores. Giron-Galy destaca la procedencia, la trazabilidad y la disponibilidad estacional de los ingredientes como criterios de selección.

En AVA y CASA NEOS, el aceite de oliva virgen extra de Creta se sirve con pan de masa madre y focaccia de aceitunas. Para renovar las cartas, RDG adelanta que Adabis Castro y Adriano Cattaneo desarrollarán y seleccionarán nuevos platos.

En MILA, la relación con Japón se refleja en el abastecimiento: la empresa identifica atún de Ehime, wagyu de Kagoshima, arroz japonés y wasabi fresco de Shizuoka. También recibe ingredientes directamente del mercado de Toyosu, en Tokio.

Esa selección convive con atún de aleta amarilla, pollo Green Circle y cordero australiano de razas tradicionales. El lenguado de Dover del Mediterráneo y la carne de res Black Angus de DemKota Ranch completan el mapa de productos descrito por sus representantes.

Una salsa de color intenso rodea el pescado servido en el plato, terminado con vegetales y flores. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Los condimentos también tienen nombre y procedencia. Bhumi suministra cítricos de Nueva Jersey y California; La Boîte New York desarrolla mezclas de especias para los establecimientos, incluida una exclusiva para MILA y MILA Omakase. Los vinagres llegan de Vinaigrerie Cyril Godina, productor artesanal de Carcasona.

En la cocina, esos ingredientes se trabajan mediante el manejo preciso del pescado crudo, el sushi, la tempura y la robata, una parrilla japonesa. El servicio de wasabi fresco junto a la mesa permite apreciar otro de los productos que distingue la selección.

Las cuatro propuestas contemplan opciones veganas y sin gluten; MILA también detalla alternativas vegetarianas. Los equipos recomiendan comunicar las restricciones alimentarias antes de ordenar. En caso de alergias graves, este último solicita informarlas al reservar y nuevamente al llegar, debido a los espacios de preparación compartidos y a determinados ingredientes.

Qué ofrecen los menús de Miami Spice

Las fichas oficiales de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami detallan las opciones de Miami Spice Extended. Las bebidas, los impuestos y la propina se pagan aparte, y algunas selecciones tienen suplemento. Estas cartas promocionales reúnen una parte de la oferta de cada casa.

Entre las alternativas publicadas figuran risotto primavera y pollo bereber en CASA NEOS; filete de lavraki y melopita en AVA; raviolis de ricotta y crème brûlée de lavanda en la cena de CLAUDIE; y salmón, espaguetis con crema de trufa o una selección de sushi en MILA. Los días y precios de participación se detallan en el recuadro de servicio.

Uno de los postre de AVA Coconut Grove llega a la mesa con una llamativa presentación en llamas. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Una ciudad, distintas formas de quedarse

Para Giron-Galy, la evolución de Miami exige atender a comensales locales cada vez más conocedores y a viajeros que llegan con referencias de otros destinos. RDG responde, explica, con inversión en talento culinario, diseño, tecnología, servicio y programación, manteniendo la relación de cada concepto con la ciudad.

El calendario próximo incluye una noche de Halloween en MILA Lounge, el 31 de octubre, con música de Peace Control. Para Miami Art Week, MILA y MILA Lounge preparan actividades y colaboraciones; MILA Omakase anticipa un encuentro con el chef Julien Royer. También avanzan los preparativos para despedir el año.

El río, el jardín, la terraza y la azotea conservan sus diferencias, también presentes en una paella, las cremas griegas, una bullabesa o una gyoza. Giron-Galy ofrece una clave para acercarse a esas mesas al hablar de AVA: “La compañía alrededor de la mesa es tan importante como la cocina”.

La decoración del salón principal de Casa NEOS combina madera, vegetación y lámparas de fibras naturales. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

PARA PLANEAR LA VISITA

CASA NEOS · A orillas del río Miami

Dirección: 40 SW North River Drive, Miami.

Cenas: martes y miércoles, de 6:00 p. m. a 1:00 a. m.; jueves, de 6:00 p. m. a 2:00 a. m.; viernes y sábado, de 6:00 p. m. a 2:30 a. m.; domingo, de 6:00 p. m. a 1:00 a. m.

Servicio diurno de fin de semana: sábado y domingo, de 11:30 a. m. a 4:30 p. m.

Lunes: cerrado.

Reservas: casa-neos.com

AVA COCONUT GROVE · Sabores del Egeo

Dirección: 2889 McFarlane Road, Coconut Grove.

Cenas: lunes a miércoles, de 6:00 p. m. a medianoche; jueves a sábado, de 5:30 p. m. a 12:30 a. m.; domingo, de 5:00 p. m. a 11:00 p. m.

Brunch: sábado y domingo, de 11:30 a. m. a 3:00 p. m.

Reservas: avacoconutgrove.com/reserve

CLAUDIE · Una pausa en Brickell

Dirección: 1101 Brickell Avenue, Suite S-113, Miami.

Almuerzos: lunes a viernes, de mediodía a 3:00 p. m.

Cenas: lunes a jueves y domingo, de 6:00 p. m. a 1:00 a. m.; viernes y sábado, de 5:30 p. m. a 2:00 a. m.

Reservas: claudierestaurant.com

MILA · La azotea de South Beach

Dirección: 1636 Meridian Avenue, azotea, Miami Beach.

Cenas: lunes a miércoles y domingo, de 6:00 p. m. a 1:30 a. m.; jueves, de 6:00 p. m. a 2:00 a. m.; viernes y sábado, de 5:30 p. m. a 2:30 a. m.

Brunch dominical: de 11:30 a. m. a 2:30 p. m.

MILA Omakase: martes a sábado; turnos a las 7:00 p. m. y 9:30 p. m.

MILA Lounge: miércoles a sábado; cenas de 6:30 p. m. a 11:00 p. m. y servicio de botellas de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.

Reservas: mila-miami.com/reserve

Horarios facilitados por el grupo. En CASA NEOS, consultar al reservar los horarios específicos del restaurante, brunch, Beach Club y Lounge.

MIAMI SPICE · Hasta el 31 de octubre de 2026

Menús de tres tiempos: entrada, plato principal y postre. Precios por persona.