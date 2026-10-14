miércoles 14  de  octubre 2026
PLAZO FISCAL

Impuestos 2025: vence este jueves la prórroga y esto es lo que debe hacer

El IRS mantiene opciones de presentación electrónica y planes de pago; algunos contribuyentes afectados por desastres pueden contar con otras fechas límite

Formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Este jueves 15 de octubre vence el plazo general para presentar la declaración federal de impuestos de 2025 de quienes solicitaron una prórroga, de acuerdo con el calendario del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

El organismo aclara que el tiempo adicional corresponde al envío de los documentos. La fecha ordinaria para abonar los impuestos adeudados fue el 15 de abril de 2026, por lo que un saldo pendiente puede generar intereses y penalidades.

Lee además
Departamento del Tesoro de EEUU.
NARCOTRÁFICO

EEUU impone sanciones a personas vinculadas al Cartel del Noreste México por operaciones de lavado de dinero
Logo de Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos
SANCIóN

Tesoro multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de dinero

La agencia recomienda revisar los comprobantes de ingresos y demás registros antes de completar el trámite, para reducir errores y demoras. Quienes tengan derecho a un reembolso pueden optar por la presentación electrónica y el depósito directo.

El programa IRS Free File ofrece software gratuito a personas con un ingreso bruto ajustado de 89.000 dólares o menos durante 2025, sujeto a las condiciones de los proveedores participantes. También hay formularios electrónicos disponibles para quienes preparan la declaración por cuenta propia.

Los contribuyentes que no puedan cubrir toda la deuda pueden solicitar un plan de pagos, según las reglas del organismo.

Existen excepciones para afectados por determinados desastres declarados a nivel federal. Las fechas aplicables dependen de las medidas de alivio anunciadas para cada zona, precisó la entidad.

Temas
Te puede interesar

Exadministrador de Fort Pierce, Florida, podría recibir hasta 5 años de prisión

Fort Lauderdale aumenta patrullas y controles en los bares de Himmarshee

Guardia Costera descarga en Port Everglades drogas valoradas en $226,7 millones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EEUU, Angie Salazar, habla junto al Fiscal General interino Todd Blanche (izquierda) y al Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin (derecha) durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC.
MIGRACIÓN

EEUU agiliza la revocación del estatus de refugiados por "motivos de seguridad y prevención del fraude"

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
Giro meteorológico

Sur de Florida se despide del tiempo seco y se prepara para varios días de lluvia

Imagen de votantes en Houston, Texas.
Medio mandato

La carrera por el Congreso entra en su recta final ¿Qué dicen las encuestas a tres semanas de los comicios?

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) registran la casa de la representante Ilhan Omar (D-MN) el 12 de octubre de 2026 en Washington, DC.
Investigación

Congresista demócrata Ilhan Omar bajo la lupa federal por sus finanzas y presunto fraude migratorio

Logo de Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos
SANCIóN

Tesoro multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de dinero

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la condena en rueda de prensa en West Palm Beach.
CORRUPCIÓN

Exadministrador de Fort Pierce, Florida, podría recibir hasta 5 años de prisión

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
PLAZO FISCAL

Impuestos 2025: vence este jueves la prórroga y esto es lo que debe hacer

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
SANCIONES

Jorge Rodríguez, ficha clave del chavismo, exonerado de sanciones por EEUU

Los votantes de Florida tendrán que tomar una decisión histórica. 
HORA DE DECIDIR

Florida votará tres enmiendas históricas: qué está en juego en las próximas elecciones

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
Giro meteorológico

Sur de Florida se despide del tiempo seco y se prepara para varios días de lluvia