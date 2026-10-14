Impuestos 2025: vence este jueves la prórroga y esto es lo que debe hacer

MIAMI.- Este jueves 15 de octubre vence el plazo general para presentar la declaración federal de impuestos de 2025 de quienes solicitaron una prórroga, de acuerdo con el calendario del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

El organismo aclara que el tiempo adicional corresponde al envío de los documentos. La fecha ordinaria para abonar los impuestos adeudados fue el 15 de abril de 2026, por lo que un saldo pendiente puede generar intereses y penalidades.

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La agencia recomienda revisar los comprobantes de ingresos y demás registros antes de completar el trámite, para reducir errores y demoras. Quienes tengan derecho a un reembolso pueden optar por la presentación electrónica y el depósito directo.

El programa IRS Free File ofrece software gratuito a personas con un ingreso bruto ajustado de 89.000 dólares o menos durante 2025, sujeto a las condiciones de los proveedores participantes. También hay formularios electrónicos disponibles para quienes preparan la declaración por cuenta propia.

Los contribuyentes que no puedan cubrir toda la deuda pueden solicitar un plan de pagos, según las reglas del organismo.

Existen excepciones para afectados por determinados desastres declarados a nivel federal. Las fechas aplicables dependen de las medidas de alivio anunciadas para cada zona, precisó la entidad.