DeSantis ordena auditoría en el condado de Manatee por aumento del gasto y recaudación fiscal

“En los últimos seis años, se ha observado un incremento significativo en el gasto a nivel condal. La recaudación del impuesto predial ha aumentado un 86 %, lo que representa 213 millones de dólares adicionales”, señaló DeSantis durante una presentación en el Centro de Artes Escénicas de Manatee, en Bradenton.

“Hay una cierta disonancia allí, y por eso queremos analizar el presupuesto en expansión ¿Dónde está el incremento en gastos, dónde está la justificación para eso, cómo se está haciendo y cuál es la base o cuáles son las vías que permita poner primero a los contribuyentes y darles un asiento en la mesa”, adelantó el gobernador sobre los aspectos que investigará la auditoría.

Apoyo a la auditoria de Florida

El Gobierno del Condado de Manatee respondió con un comunicado en el que expresó su apoyo a la auditoría y anunció la creación de un Comité de Enlace Ciudadano para “identificar posibles eficiencias en nuestras operaciones”. Este órgano estará conformado por cinco miembros que serán designados en la próxima reunión de la Junta de Comisionados, el 29 de julio, y contará con participación del sector privado y espacios para la opinión pública.

El comisionado George Kruse calificó la auditoría como una “gran oportunidad” en un mensaje publicado en Facebook:

“Aunque hemos reducido la tasa impositiva en tres de los últimos cuatro años, nunca podemos dormirnos en los laureles ni dar por sentado que sabemos más, porque ciertamente no es así. Creo que el director financiero Blaise Ingoglia y su equipo solo nos ayudarán a ser un condado más fuerte en el futuro”, escribió.

El anuncio se produce dos días después de que DeSantis e Ingoglia confirmaran que el 31 de julio comenzarán auditorías en Broward y Gainesville, como parte de una iniciativa estatal que busca reducir los impuestos a la propiedad en 2026.

El comunicado oficial del condado agradeció “el compromiso continuo del gobernador y el director financiero con la responsabilidad fiscal y la transparencia a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)”.

Auditorías en marcha

El grupo de trabajo creado por DeSantis audita gobiernos locales y universidades estatales para detectar gastos indebidos. Según el gobernador, el aumento del valor de las propiedades ha disparado la recaudación, un factor que despertó la atención del equipo estatal.

Actualmente, el DOGE se ha dado la orden de analizar los gastos en Broward y Gainesville, ambos territorios demócratas, mientras que en Manatee los republicanos superan a los demócratas en proporción dos a uno.

No es política

Por su parte, Ingoglia advirtió que la supervisión no tendrá sesgo político. “Como organismo de control fiscal y amigo del contribuyente, no importa si un condado o ciudad está dirigido por republicanos o demócratas. Lo que me importa es si se gasta más de lo que se debería”, afirmó.

La organización Florida TaxWatch respaldó la iniciativa, alegando que aportará transparencia a procesos de contratación y gasto “a menudo opacos”, mientras críticos sostienen que podría interferir en la autonomía local.

La medida se enmarca en la estrategia de DeSantis e Ingoglia para impulsar en 2026 una propuesta de reducción del impuesto a la propiedad que iría en la boleta electoral.

