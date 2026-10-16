viernes 16  de  octubre 2026
HERENCIA COMPARTIDA

España celebra su Fiesta Nacional en Miami entre raíces, orgullo y tradición

Cientos de personas se reunieron en el Biltmore, convocadas por el consulado, en una velada que destacó la huella española en el sur de Florida

Belén Hernández Alfaro, recibió reconocimientos por parte de la Alcaldía de Coral Gables y la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade.

Belén Hernández Alfaro, recibió reconocimientos por parte de la Alcaldía de Coral Gables y la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Lago y Hernández, abordaron las relaciones de la entidad diplomática y la ciudad.

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IVÁN PEDRAZA - DLA
Belén Alfaro Hernández, cónsul general de España en Miami.

Belén Alfaro Hernández, cónsul general de España en Miami.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Vince Lago, alcalde de Coral Gables.

Vince Lago, alcalde de Coral Gables.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Las banderas española y estadounidense acompañaron la ceremonia en Coral Gables.

Las banderas española y estadounidense acompañaron la ceremonia en Coral Gables.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Representantes de distintos sectores asistieron al encuentro organizado por la entidad.

Representantes de distintos sectores asistieron al encuentro organizado por la entidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El salón del Biltmore reunió a los invitados a la Fiesta Nacional de España.

El salón del Biltmore reunió a los invitados a la Fiesta Nacional de España.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los presentes escucharon con atención uno de los himnos de España y EUUU, uno momentos solemnes de la velada.

Los presentes escucharon con atención uno de los himnos de España y EUUU, uno momentos solemnes de la velada.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Una amplia concurrencia siguió los actos desde el histórico recinto.

Una amplia concurrencia siguió los actos desde el histórico recinto.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La celebración propició el intercambio entre miembros de la comunidad española y sus anfitriones.

La celebración propició el intercambio entre miembros de la comunidad española y sus anfitriones.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Un grupo de empleadas del Consulado compartieron una fotografía como recuerdo de la noche.

Un grupo de empleadas del Consulado compartieron una fotografía como recuerdo de la noche.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Carlos Acosta Baquero, representante de Familia Torres y español residente en el sur de Florida.

Carlos Acosta Baquero, representante de Familia Torres y español residente en el sur de Florida.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

CORAL GABLES.- Entre calles que evocan a Granada, Alhambra y Segovia, y edificios de inspiración mediterránea, la Fiesta Nacional de España encontró en Coral Gables un escenario de marcada influencia española. El hotel Biltmore acogió la celebración organizada por el Consulado General de España en Miami, que congregó a cientos de personas.

El propio edificio guarda una referencia a Sevilla: su torre está inspirada en la Giralda. Inaugurado en 1926, el Biltmore cumple un siglo como uno de los símbolos de una ciudad donde la arquitectura y los nombres de sus calles recuerdan ese legado.

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Autoridades locales, representantes consulares, trabajadores de la institución e integrantes de la comunidad española en el sur de Florida participaron en la velada. DIARIO LAS AMÉRICAS, único medio que dio cobertura al encuentro, conversó con sus protagonistas sobre lo que significa celebrar sus raíces a este lado del Atlántico.

“Es un día para celebrar España, pero, sobre todo, es un día para celebrar la hispanidad”, expresó la cónsul general, Belén Alfaro Hernández. “Unos valores comunes, una lengua común, una gastronomía común, una historia común”, añadió al enumerar los elementos que unen a la comunidad hispana.

La diplomática señaló que este año la conmemoración también reconoce a los hispanos en Estados Unidos y su aportación a la independencia del país, cuyo 250 aniversario se celebra en 2026.

“España tiene una relación especial también con Florida”, afirmó. “Tenemos unas relaciones económicas y culturales muy fuertes con el estado de Florida y con Miami”.

Una huella de siglos

Alfaro mencionó a San Agustín como una referencia esencial de esa historia. Fundada el 8 de septiembre de 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, es la ciudad de origen europeo habitada de forma continua más antigua del territorio continental de Estados Unidos.

Hubo asentamientos españoles anteriores en Florida. En 1559, la expedición de Tristán de Luna estableció una colonia en la bahía de Pensacola, abandonada en 1561. La continuidad de San Agustín es la que le otorga su distinción histórica.

Belén Alfaro Hernández, cónsul general de España en Miami.

Belén Alfaro Hernández, cónsul general de España en Miami.

En el plano económico, la cónsul situó a España como el primer inversor extranjero en el sur de Florida y precisó: “Hay 700 empresas españolas establecidas en el sur de Florida”. A ello sumó una Cámara de Comercio España-Estados Unidos con casi 600 compañías.

“Tenemos acuerdos con ocho colegios para un bachillerato dual americano y español en el condado de Miami-Dade”, explicó sobre la cooperación educativa. También mencionó convenios con cuatro centros de Palm Beach para ofrecer clases adicionales de español.

Alfaro expresó su deseo de ampliar esa colaboración durante el próximo año y de reforzar la visibilidad de los hispanos en Estados Unidos.

Las raíces tienen nombres propios

El alcalde de Coral Gables, Vince Lago, habló de la fecha desde su propia historia familiar.

“Para nosotros es un gran honor tener el consulado en la ciudad de Coral Gables, pero como cubanoamericano es un día muy especial para nosotros”, manifestó. “Mi abuelo era catalán y mi esposa es vasca”.

“Para mí, la sangre es española y cubana”, resumió el funcionario, quien extendió el significado de la jornada a toda la comunidad de Miami-Dade y, especialmente, a la ciudad que dirige.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade.

El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, reconoció el papel de los españoles en la historia de las Américas y su presencia en la diversidad del sur de Florida.

“Estar aquí acompañando a todos los españoles que residen en el sur de la Florida, para mí es un honor”, señaló.

Fernández abogó por facilitar la llegada de inversiones y abrir puertas a nuevas empresas. “Los negocios son los que realmente crean empleo”, sostuvo.

Para el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, ese patrimonio está presente en la vida cotidiana de su ciudad.

“El 89 por ciento de las personas hablan español como su primer idioma en la casa”, indicó. Al recordar que él mismo creció allí, valoró la posibilidad de acercar a las escuelas otros elementos de esa cultura mediante la colaboración con el consulado.

“Mantener esa cultura viva es muy importante”, afirmó.

El orgullo de compartir

El cónsul general del Perú en Miami, David Vergara Pilares, compartió su satisfacción por participar en la velada durante el Mes de la Hispanidad y explicó el vínculo con España desde la identidad de su país.

“Nuestra primera vertiente en el Perú es precolombina, tenemos cultura nativa, local, y luego vino la conquista española”, recordó.

“Una vertiente nuestra está aquí representada en España”, añadió, al referirse a la confluencia de las raíces indígenas y españolas en la formación de la nación peruana.

Carlos Acosta Baquero, representante de Familia Torres y español residente en el sur de Florida.

Carlos Acosta Baquero, representante de Familia Torres y español residente en el sur de Florida.

La tradición vinícola tuvo su lugar a través de Carlos Acosta Baquero, representante de Familia Torres y español residente en el sur de Florida.

La bodega, fundada en 1870 en Vilafranca del Penedès, Cataluña, tiene una trayectoria de cinco generaciones. Su historia conecta también con América: Jaime Torres Vendrell emigró a Cuba antes de regresar a España para establecer la empresa junto a su hermano Miguel. Desde allí comenzaron a exportar vinos a la isla y, posteriormente, a otros mercados del continente.

“Llevamos cinco añitos colaborando”, contó Acosta sobre su participación con los vinos de Familia Torres en las celebraciones del consulado. Para él, lo más valioso es “el poder estar juntos en la comunidad española”, en el Biltmore y con el respaldo de la representación consular.

“Estamos lejos de casa”, expresó al explicar el sentimiento que acompaña a quienes han emigrado.

“Es el momento para juntarnos, para sentir ese orgullo que sentimos todos los españoles festejando la fiesta nacional”.

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