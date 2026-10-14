ICONS: Latin Rhythms debuta en Aventura con Migguel Anggelo y Robmariel Olea

El afiche de ICONS: Latin Rhythms anuncia dos noches de música y celebración latina en el Aventura Arts & Cultural Center.

El artista venezolano Migguel Anggelo en su visita a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Migguel Anggelo comparte el baile con una espectadora, en un encuentro que lleva la fiesta del escenario hasta las butacas.

La interpretación vocal y la expresividad de Migguel Anggelo dan forma al concierto teatral con el que homenajea a sus referentes musicales.

Migguel Anggelo, acompañado por músicos y coristas, combina canciones propias con versiones de temas que marcaron su vida.

Robmariel Olea vuelve a apostar por su vocación como cantante y actriz, con nuevos proyectos musicales y una participación especial junto a su amigo Migguel Anggelo.

MIAMI.- Robmariel Olea quiere que quienes la siguen en televisión descubran cuánto disfruta cantar, actuar y bailar. Este fin de semana tendrá la oportunidad de mostrarlo junto a un amigo de hace 30 años y con las canciones que siente suyas. Migguel Anggelo la ha invitado al estreno en Aventura de ICONS: Latin Rhythms, un espectáculo con el que ambos celebrarán su orgullo latino y compartirán una vocación que comenzó mucho antes de este reencuentro.

“Donde yo me siento que realmente estoy viva es cuando estoy sobre el escenario”, expresó Olea durante una visita junto al artista venezolano a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS.

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El Aventura Arts & Cultural Center recibirá la producción el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, a las 8 p. m., según la programación de la sala. Anggelo adelantó que el público encontrará un concierto teatral de aproximadamente una hora y cinco minutos, con canciones propias, versiones de clásicos latinos, personajes y momentos cómicos.

El afiche de ICONS: Latin Rhythms anuncia dos noches de música y celebración latina en el Aventura Arts & Cultural Center. CORTESÍA ICONS-MEDIA

Para los protagonistas, la preparación de estas funciones también ha sido una oportunidad de recordar cómo empezó su amistad. Olea contó que conoció a Anggelo en Fama, después de una audición en República Dominicana que le permitió entrar al elenco del musical hace tres décadas. Según recordó, compartieron una gira de aproximadamente dos años y desarrollaron una cercanía que sigue intacta.

“Tuvimos una convivencia de hermanos”, dijo la artista, quien considera gratificante incorporarse ahora a una creación de alguien a quien admira desde entonces.

Anggelo relató que aquella gira latinoamericana reunió a 28 actores de distintos países. Entre ellos estaba Robmariel, con quien conectó desde el principio. “Robmariel para mí es una hermana”, afirmó. Cuando la llamó para proponerle que interpretara una canción en su espectáculo, según contó, la respuesta fue inmediata.

Olea recibió la propuesta en un momento en que está decidida a darle continuidad a su carrera musical. La presentación será, según explicó, una oportunidad para compartir esa etapa con la audiencia que ha acompañado su trabajo como comunicadora.

“Quiero que la gente vea esa faceta de mí, que no solamente soy comunicadora, que no solamente estoy en la televisión”, explicó. Durante la conversación aseguró que esa vertiente artística, que había mantenido algo dormida, “este 2026 despertó para quedarse”.

La interpretación vocal y la expresividad de Migguel Anggelo dan forma al concierto teatral con el que homenajea a sus referentes musicales. KARLA TOSTA

Su vínculo con la música comenzó en casa. Según contó, su padre es músico y desde niña estuvo rodeada de ese ambiente. A los 14 años entró a estudiar teatro en Bellas Artes. Después llegó Fama, una experiencia que despertó su pasión por el teatro musical y marcó “un antes y un después” en su carrera.

La Bella y la Bestia, Cabaret, Hairspray y Jesucristo Superstar figuran entre las producciones que mencionó al recorrer esa etapa. Recientemente volvió a República Dominicana para protagonizar Chicago, un trabajo que Anggelo pudo ver durante un viaje realizado, según él, un mes antes de la entrevista.

El venezolano elogió aquella producción y la actuación de su amiga. Considera que su talento como cantante y actriz, su calidad humana y su presencia escénica harán de su participación uno de los atractivos de estas funciones.

“La energía de Robmariel es muy única”, sostuvo.

Para Anggelo, ICONS: Latin Rhythms también responde a un deseo de agradecer a quienes lo inspiraron a convertirse en artista. Según relató, hace unos cuatro años comenzó una serie de homenajes con un espectáculo dedicado a Freddie Mercury, cuya voz lo impresionó desde niño.

Recuerda a sus tías regresando entusiasmadas de un concierto del cantante en Venezuela y contándole lo que habían visto. Aquella admiración se convirtió, años después, en una propuesta escénica. Luego realizó un tributo a Celia Cruz y decidió ampliar la idea con un repertorio de figuras latinoamericanas que habían acompañado su vida.

“Quería que la gente se acordara de esos artistas que ya no están”, explicó. Planteó celebrar a las nuevas generaciones de intérpretes y mantener presentes las canciones y el legado de quienes marcaron la historia musical.

Robmariel Olea vuelve a apostar por su vocación como cantante y actriz, con nuevos proyectos musicales y una participación especial junto a su amigo Migguel Anggelo. IVÁN PEDRAZA - DLA

Olea comparte esa conexión con los ritmos que escuchó mientras crecía. Al hablar de la salsa y el merengue, dijo que forman parte de una identidad que quiere llevar al escenario con energía y autenticidad.

“Lo llevamos en la sangre”, expresó. Para ella, interpretar a esas figuras significa celebrar a artistas que hicieron historia y acercarse a una música que siente ligada a su comunidad.

Anggelo adelantó que cantará versiones de canciones popularizadas por Juan Luis Guerra, la Sonora Matancera, Buena Vista Social Club, La Lupe, Iris Chacón y Las Chicas del Can, además de composiciones propias. La programación oficial del teatro también anuncia temas de Rubén Blades y Oscar D’León.

Robmariel prefirió mantener en secreto el título de la canción que interpretará. Solo adelantó que es un tema icónico, lleno de ritmo, que una artista muy querida llevó al público. Su participación tendrá, además, espacio para el baile.

“Por supuesto, meterle su movimientico de cadera, como debe ser”, comentó.

La artista reconoció que abordar ese repertorio implica un reto para alguien que se identifica más con la balada. Explicó que interpretar salsa o guaguancó exige cuidar el tiempo musical y encontrar la sazón de cada ritmo. También sabe que los espectadores pueden compararla con las versiones que conocen.

“Yo no pretendo compararme con ellos o imitarlos”, precisó. Quiere encontrar una manera personal de interpretar las canciones con las que creció.

Migguel Anggelo, acompañado por músicos y coristas, combina canciones propias con versiones de temas que marcaron su vida. KARLA TOSTA

Anggelo explicó que esa libertad también guía el montaje. Su experiencia como actor le permite desdoblarse en personajes que aportan una dimensión teatral a ciertos temas, sin que tengan que representar al cantante original.

“Cada quien es único en lo que hace”, señaló.

Por eso trabaja con versiones y arreglos propios. Según dijo, repetir exactamente las interpretaciones conocidas le resultaría cercano al karaoke. Su intención es darles otro enfoque, con respeto por las letras y gratitud hacia sus autores e intérpretes.

La propuesta tendrá una banda de cinco músicos que, según Anggelo, son mexicanos de distintas regiones del país, además de dos coristas. El creador anunció también la participación de cinco bailarinas de Rosie Herrera Dance Theatre y de las artistas drag Naomi Aguilera y Adora, quienes aportarán una sección cómica.

La ficha del teatro acredita a Adrian Alea como director y a Jaime Lozano al frente de la dirección musical y los arreglos. La banda reúne guitarra, piano, batería, bajo y trompeta, una combinación que acompañará el recorrido por ese repertorio.

Anggelo describió al equipo como una familia de profesionales que cree en el proyecto y disfruta los ensayos. Al preguntarle qué había sido lo más difícil de preparar un espectáculo con tantos participantes, destacó el ambiente de confianza y buen humor.

“Cuando tú amas lo que estás haciendo, no es difícil”, respondió. Según contó, entre risas y trabajo han encontrado una dinámica en la que la preparación fluye.

La vedette dominicana Robmariel Olea, en entrevista con DLA. IVÁN PEDRAZA - DLA

Para Olea, hacer espacio a estos proyectos exige conciliar las aspiraciones artísticas con el empleo, los compromisos personales y las responsabilidades cotidianas. Su respuesta a ese desafío conserva el humor con el que habló durante la entrevista: “O sigo o sigo”.

“Los latinos, yo siento que tenemos como apellido la resiliencia”, afirmó. Explicó que adaptarse a nuevas situaciones, encontrar soluciones y buscarle un lado alegre a las dificultades le permite continuar.

Anggelo espera que esa capacidad de seguir adelante también encuentre eco entre los asistentes. Contó que lleva 23 años en Estados Unidos y que tuvo que comenzar de cero al llegar, aunque ya había desarrollado una carrera teatral en Venezuela.

Reconoce que cada etapa ha tenido altibajos. De esa experiencia surge su deseo de que quienes hayan emigrado o tenido que reconstruir sus vidas salgan del teatro con alegría y esperanza.

“Todo se puede mientras te enfoques en ti mismo, mientras creas en ti mismo”, expresó.

Olea encuentra un estímulo semejante en la constancia de su amigo. Lo admira por no haber dejado de crear y por seguir persiguiendo su vocación musical.

“Él es un ejemplo para mí, es una inspiración”, aseguró.

El reencuentro ya ha impulsado otros planes. La artista adelantó que conversó con su director musical sobre entrar al estudio para grabar una selección de canciones. También quiere desarrollar un espectáculo individual que combine actuación, canto y su propia historia, una idea que lleva varios años trabajando y que ahora desea llevar más lejos.

Su decisión es aprovechar el impulso de esta presentación y dejar de posponer esos proyectos. “La vida es solamente una para estar dudando de realizar tus sueños”, sostuvo.

Migguel Anggelo comparte el baile con una espectadora, en un encuentro que lleva la fiesta del escenario hasta las butacas. KARLA TOSTA

A Anggelo, lo que más lo entusiasma de cada función es observar al público. Aunque lleva unos 40 años dedicado a la música y al teatro, según contó, los nervios todavía aparecen antes de comenzar. En esos minutos llega a preguntarse por qué no terminó Arquitectura, una carrera para cuya graduación le faltaba un año.

La duda se disipa cuando sale, canta y escucha los primeros aplausos. Entonces piensa: “Por esto lo estoy haciendo”.

Recordó una presentación en Queens, Nueva York, a la que, según su relato, acudieron alrededor de 650 personas a una sala de 800 localidades. Le sorprendió ver a los espectadores levantarse y bailar. Esa transformación de quienes llegan algo cohibidos y terminan participando es una de las respuestas que espera encontrar en Aventura.

Cantar, explicó, le permite actuar, bailar e interpretar en una misma presentación. Olea reconoce una satisfacción parecida: “Cantando, actuando, bailando, cualquiera de esas disciplinas me llena el corazón”.

Para verlos juntos, las entradas están disponibles en la taquilla del Aventura Arts & Cultural Center, mediante el sitio oficial de la sala y por teléfono en el 877-311-7469, de acuerdo con la información del teatro. El recinto está ubicado en 3385 NE 188th Street, Aventura. Anggelo destacó su carácter íntimo y la cercanía desde la que los asistentes pueden disfrutar del espectáculo.

La invitación para las funciones del 16 y 17 de octubre, ambas a las 8 p. m., la hace el propio creador: “Van a bailar, van a cantar, van a reír”. Y resume lo que quiere ofrecer en el estreno: “Es una fiesta”.