NED premia al congresista Mario Díaz-Balart en la Torre de la Libertad de Miami

El congresista Mario Díaz-Balart recibe en Miami el premio de la NED por su compromiso por los que luchan por la democracia.

MIAMI.- La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) entregó el miércoles 21 de octubre el premio Champion of Freedom Democracy Award 2026 al congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart , durante una ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami donde resaltó su compromiso con los derechos humanos y su respaldo a quienes promueven la democracia en el mundo.

El reconocimiento destaca la labor de Díaz-Balart durante más de dos décadas en el Congreso. El legislador preside el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, desde donde ha apoyado iniciativas estadounidenses de democracia y derechos humanos, según la NED.

La Fundación Nacional para la Democracia es una organización privada sin fines de lucro establecida en 1983 para promover la democracia y apoyar a organizaciones y líderes cívicos en distintos países. Trabaja junto con cuatro institutos afiliados: el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata, el Centro para la Empresa Privada Internacional y el Centro de Solidaridad.

Historia familiar de Díaz-Balart y la Torre de la Libertad

La NED relacionó el compromiso del congresista con la democracia con la experiencia de su familia, cuyos padres cubanos fueron forzados al exilio. El presidente de la junta directiva de la organización, el excongresista Peter Roskam, señaló que esa historia familiar marcó el compromiso de Díaz-Balart con quienes buscan decidir su propio futuro.

“En el Congreso, ha sido un poderoso defensor de quienes luchan por la libertad, asegurándose que sus voces sean escuchadas y que EEUU respalde su búsqueda de libertad”, dijo Roskam.

La ceremonia tuvo un significado especial para Díaz-Balart por el lugar donde se celebró. La Torre de la Libertad de Miami fue el centro de recepción para miles de cubanos que llegaron a EEUU huyendo del régimen comunista en los años 60 del pasado siglo.

“Como hijo de exiliados cubanos, recibir este reconocimiento en un sitio tan emblemático, que acogió a tantas familias que huían de la tiranía comunista, tiene un significado especial”, expresó el congresista en un comunicado. Añadió que el lugar le recuerda “la promesa de EEUU y nuestra responsabilidad de ser un faro de libertad”.

En defensa de la democracia

“A lo largo de mi trayectoria en el Congreso, me he esforzado por garantizar que quienes luchan por la libertad cuenten con un aliado incondicional en EEUU. Este compromiso es especialmente urgente en nuestro hemisferio, donde generaciones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses han demostrado una valentía y una resiliencia extraordinarias frente a décadas de represión autoritaria”, dijo.

Díaz-Balart también vinculó la promoción de los valores democráticos con la seguridad nacional estadounidense. Afirmó que, desde su posición en el subcomité de asignaciones, ha priorizado la libertad de expresión, la independencia de prensa y la protección del dinero de los contribuyentes.

“Promover estas libertades respalda nuestros intereses, fortalece a nuestros aliados y contrarresta a los regímenes que buscan socavarnos”, señaló.

El presidente y director ejecutivo de la NED, Damon Wilson, dijo que apoyar la democracia en otros países contribuye a la seguridad nacional de Estados Unidos y a un mundo más seguro. La organización, añadió, considera que ese respaldo debe seguir siendo una parte central del liderazgo estadounidense.

Díaz-Balart comparte el premio de 2026 con el senador demócrata Chris Coons, reconocido durante la ceremonia anual de los Premios de la Democracia de la NED en septiembre. En ese acto también fueron distinguidos defensores de la libertad de Bielorrusia, Birmania, Cuba, Etiopía y Rusia.

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FUENTE: NED