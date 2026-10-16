Frente frío traerá lluvias, fuertes ráfagas y oleaje peligroso al sur de Florida este fin de semana

MIAMI.- Las lluvias y el deterioro de las condiciones en el mar marcarán el fin de semana en el sur de Florida por el avance de un frente frío que también favorecerá fuertes ráfagas, aunque sin una caída pronunciada de las temperaturas.

Los pronósticos de las meteorólogas Dainet Sierra y Erika Delgado sitúan el principal cambio entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, cuando el sistema atravesará la región.

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La mañana del sábado podría ofrecer algunos períodos secos, pero durante la tarde se desarrollarían aguaceros y tormentas que avanzarían hacia las áreas metropolitanas de la costa este y podrían extenderse hasta la noche.

El Centro de Predicción Meteorológica mantiene sectores del sur del estado bajo un riesgo marginal de lluvias excesivas, el nivel uno de cuatro. Aunque no se anticipan inundaciones generalizadas, varias rondas sobre un mismo lugar podrían causar acumulaciones repentinas, especialmente en calles con drenaje deficiente.

Desde el domingo, el viento girará al noreste y ganará intensidad. Las ráfagas podrían alcanzar entre 20 y 30 millas por hora y mantenerse durante la primera mitad de la próxima semana, incluso cuando disminuyan las precipitaciones.

El mayor peligro estará en las playas y aguas del Atlántico. El oleaje, de entre dos y tres pies este viernes, podría aumentar hasta siete o diez pies, con alturas superiores en algunos puntos. También crecerá el riesgo de corrientes de resaca.

Las máximas pasarían de cerca de 90 grados Fahrenheit a alrededor de 80 durante el fin de semana. Para los primeros días de la próxima semana se esperan valores entre los bajos y mediados 80.

Ante inundaciones o situaciones que puedan poner en peligro la vida, las autoridades publicas piden mantenerse alejados de las zonas afectadas, evitar cruzar calles anegadas y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.