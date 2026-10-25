domingo 25  de  octubre 2026
RESPALDO

Giménez, Salazar y Díaz-Balart respaldan regreso de María Corina y piden avanzar hacia la democracia

Legisladores del sur de Florida celebran el retorno de la opositora venezolana a su país, mientras otras autoridades reclaman garantías para su seguridad y elecciones libres

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, y al fondo la líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, y al fondo la líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Los congresistas republicanos Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, representantes de distritos que abarcan sectores de Miami-Dade, celebraron este domingo el regreso de María Corina Machado a Venezuela y lo vincularon con la posibilidad de avanzar hacia una transición democrática, en medio de exigencias de protección para la dirigente y de un calendario electoral.

En un video enviado a DIARIO LAS AMÉRICAS, Giménez expresó su satisfacción por el retorno de la líder opositora y sostuvo que su presencia en territorio venezolano permitirá impulsar los pasos necesarios para alcanzar unas elecciones.

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“Quiero felicitar a María Corina Machado por regresar a Venezuela. Yo sé que eso era lo que ella deseaba por mucho tiempo”, afirmó el legislador.

“Ahora, teniendo a María Corina Machado en Venezuela, podemos seguir esos pasos para, eventualmente, llegar a unas elecciones”, añadió, al señalar como objetivo la transformación de Venezuela en un país democrático y libre.

El congresista concluyó con una valoración del significado del retorno: “Yo creo que es un gran día para el pueblo venezolano”.

Su mensaje de felicitación estuvo acompañado por una advertencia pública en X. Giménez responsabilizó a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Gustavo González López por cualquier daño que pudiera sufrir Machado, y alertó sobre las consecuencias de mantener las amenazas contra ella.

Más respaldo desde el Congreso

Salazar también celebró el regreso y destacó la valentía de la dirigente durante su lucha política. En un mensaje publicado en inglés en X, la congresista sostuvo que el retorno coincide con la organización de las fuerzas democráticas y la participación de nuevas voces.

“Ahora, los venezolanos deben decidir qué tipo de país quieren y quién quieren que lo lidere”, expresó, según la traducción de su publicación. La legisladora pidió además que “Dios proteja a Machado” y “guíe a Venezuela hacia la libertad”.

Díaz-Balart, por su parte, calificó el retorno como “un momento histórico para el pueblo venezolano”. El congresista también sostuvo que el proceso de transición está avanzando.

Las expresiones de los tres legisladores prolongan un respaldo político que ha tenido eco en concentraciones, actos públicos y reconocimientos a Machado en Miami y otras ciudades del sur de Florida.

Scott, Fernández y Rubio

Por su parte, el senador republicano por Florida Rick Scott celebró igualmente que la dirigente estuviera nuevamente en su país, a quien describió como una defensora de la libertad y la democracia, al tiempo que reclamó la liberación de todos los presos políticos y exigió el fin de la opresión, la intimidación y la persecución.

Desde Miami-Dade, entretanto, el recaudador de impuestos Dariel Fernández afirmó en Facebook que el regreso de Machado renueva la esperanza de un pueblo que merece vivir en libertad.

A su vez, el secretario de Estado y exsenador por Florida, Marco Rubio, atribuyó las condiciones para el retorno seguro de la opositora a las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington. Según el funcionario, ese proceso ha permitido liberar a cientos de presos políticos y facilitar el regreso de opositores exiliados.

Rubio pidió respeto a las libertades de todos los sectores políticos venezolanos e instó a apoyar las negociaciones para alcanzar elecciones libres y una democracia duradera. El presidente Donald Trump, consultado por periodistas, dijo desconocer los detalles del regreso y expresó su deseo de que Machado estuviera a salvo.

Una solidaridad sostenida en las calles

El apoyo del sur de Florida a Machado ha trascendido los pronunciamientos oficiales. El 17 de agosto de 2024, miles de personas se congregaron en Bayfront Park, en el centro de Miami, para responder a la convocatoria mundial de la dirigente y defender el triunfo que la oposición atribuía a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de aquel año, según la cobertura de DIARIO LAS AMÉRICAS.

Las movilizaciones continuaron el 9 de enero de 2025, cuando miembros de la comunidad venezolana se reunieron frente al Ayuntamiento de Doral en respaldo a Machado y González, en vísperas de la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro.

El reconocimiento también llegó al ámbito municipal: en enero de 2026, Doral aprobó dedicarle un tramo vial a Machado, otro gesto de apoyo desde una ciudad estrechamente vinculada con la diáspora venezolana.

El desafío electoral

Machado confirmó su regreso este domingo 25 de octubre y reapareció ante simpatizantes en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Barquisimeto, después de casi diez meses fuera de Venezuela. González también celebró su llegada y anunció que espera regresar próximamente.

El retorno ocurre mientras Delcy Rodríguez permanece al frente del Gobierno interino, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Aunque Washington y las autoridades venezolanas han hablado de elecciones, todavía no existe una fecha definida. Machado, cuyo movimiento ha quedado fuera de las conversaciones respaldadas por Estados Unidos, reclama comicios presidenciales a más tardar en julio de 2027.

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